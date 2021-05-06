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KOSGEB 3 yıl faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

06.05.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB üç yıl faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusu araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi nedeni ile ekonomik sıkıntılar yaşayanlara KOSGEB kredi desteği sağlanıyor. KOSGEB faizsiz kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, nereden ve nasıl başvuru yapabileceklerini arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte, detaylar...

KOSGEB 3 yıl faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusu bu hafta itibariyle başlayan KOSGEB 3 yıl faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, mikro işletmelerin 30 bin liraya kadar, küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi başvurusu yapabileceği KOSGEB kredisinin detayları...

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB üç yıl faizsiz kredi başvuruları 3 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin faydalanabileceği KOSGEB kredisinden , mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz olacak şekilde faydalanabilecek.

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KOSGEB
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