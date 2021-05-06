KOSGEB 3 yıl faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? sorusu bu hafta itibariyle başlayan KOSGEB 3 yıl faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, mikro işletmelerin 30 bin liraya kadar, küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi başvurusu yapabileceği KOSGEB kredisinin detayları...

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOSGEB üç yıl faizsiz kredi başvuruları 3 Mayıs - 21 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin faydalanabileceği KOSGEB kredisinden , mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz olacak şekilde faydalanabilecek.

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