KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredisine başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredisine başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kredinin başvurularının alımı devam ederken, başvuruların ne zaman sonuçlanacağı da merakla bekleniyor…

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredisine başvurular 3 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başladı. Kredi almak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ 75 BİN TL KREDİSİNE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanabilecekler.

Bu destek öncelikle Covid-19 salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan ya da nakit akışı bozulmuş ancak istihdamını muhafaza eden imalat sektörlerinde çalışmalarını yürüten mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olacak. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvuru yapabilecek.