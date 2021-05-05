KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredisine başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredisine başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kredinin başvurularının alımı devam ederken, başvuruların ne zaman sonuçlanacağı da merakla bekleniyor…
KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredisine başvurular 3 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başladı. Kredi almak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanabilecekler.
Bu destek öncelikle Covid-19 salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan ya da nakit akışı bozulmuş ancak istihdamını muhafaza eden imalat sektörlerinde çalışmalarını yürüten mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik olacak. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvuru yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Covid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.
"Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." şeklinde konuştu.
KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz 75 bin TL kredisine başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konuya yönelik resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer alacaktır.
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