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KOSGEB'den 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek!

13.06.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KOSGEB, enerji verimliliğine yönelik yapılacak yatırımlar için harekete geçti. KOSGEB, enerji verimliliğine yönelik yapılacak yatırımlara 400 bin liraya kadar hibe desteği verecek.

KOSGEB'den 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek!

KOSGEB, “KOBİ Enerji Verimliliği Desteği” adını verdiği yeni program açıkladı. Programa göre KOSGEB enerji verimliliğine yönelik yapılacak yatırımlara 400 bin liraya kadar hibe desteği verecek. Proje kapsamında ilk etapta harcamaları KOSGEB tarafından karşılanmak üzere firmaların enerji verimliliği haritası çıkarılacak. Bu aşamadan sonra yüksek enerji tüketen, verimsiz çalışan motorlar AB standartlarında yenilenecek. KOSGEB, proje kapsamında değiştirilecek motorlar için 30 bin liraya kadar etüt, 400 bin liraya kadar verimlilik artırıcı yatırım için hibe verecek.

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İHTİYAÇLAR BELİRLENİYOR

Şu ana kadar programa firma 152 firma, 20 hizmet sağlayıcısı ve 16 etüt proje sertifikasına sahip şirket başvurdu. Proje başlamadan önce ihtiyaçları tespit ettiklerini dile getiren Kurt, şirketlere programa katılma çağrısında bulundu. Kurt, işletmelerin kullandığı uzun yıllar kullanılmış verimsiz motorların AB standartlarındaki motorlara dönüştürülmesini amaçladıklarını dile getirdi.

BÜYÜK KISMI GIDA İŞİNDE KULLANILIYOR

NTV'de yer alan habere göre, KOSGEB'in analizlerine göre Türkiye'de sanayicilerin elinde 4 milyon 306 bin adet 7.5 kW ve üzeri AC motor bulunuyor. Bu motorların 3 milyon 783 bini ise enerji yönünden verimsiz durumda. Yani KOSGEB'in projesi kapsamında değişime tabi motor sayısı 3 milyon 783 bin civarında. Bu kategoride en çok motor 757 bin 504 ile gıda imalatında yer alıyor. Bunu 518 bin 864 ile fabrikasyon metal imalatı takip ediyor.

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KOSGEB
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