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KOSGEB'den 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru sayfası! 3 yıl geri ödemesiz krediye nasıl başvurulur?

01.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi hakkındaki detayları merak ediyor. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Milyonlarca kişinin merak ettiği destek paketi ile ilgili değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı. Peki KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz krediye nasıl başvurulur?

KOSGEB'den 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuru sayfası! 3 yıl geri ödemesiz krediye nasıl başvurulur?

Vatandaşlar KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi hakkındaki detayları merak ediyor. KOSGEB faizsiz kredi başvurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından gündeme geldi. Peki KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz krediye nasıl başvurulur?

KOSGEB 3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİYE NASIL BAŞVURULUR?

Yapılan açıklamaya göre mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz." şeklinde konuştu. Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış ya da nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik. Teknoloji alanında faaliyet göstermekte olan filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecek.

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihinde itibaren başlayacak. Başvurular e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB başvuru detaylarıyla ilgili bilgiye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7800/pandemiden-etkilenen-isletmelere-5-milyar-tl

Başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yalan dolan ayrıntılara bakın içeriği çok farklı bedava kimseye bişey yok
buna başvuru şartını sağlayan firma sayısı yüzde 5 i geçmez. şartı sağlayanlar arasında da alabilen yüzde 10 u geçmez . reklamlar her zamanki gibi.
bı iş de nasıldır bilypn mu intermet kafeciym ciro kaybı vereceğiz dediler yalan oldu oaket servis çalışanlra verdiler benim gibi kapalı yerlere yok bi şey bu iş de aynı onun değişde ben adam değilim

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