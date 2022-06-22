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KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 50 bin lira destek! İşte şartlar...

22.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin merak ettiği KOSGEB destekleri ile ilgili yeni gelişme yaşandı. KOSGEB, mobilya üretip satmak isteyen girişimciler için çok önemli destekler sağlıyor. KOSGEB, mobilya üretip satmak isteyen girişimcilere 50 bin TL'lik hibe desteği verileceğini duyurdu. Daha fazla hibe desteğine ihtiyacı olanlar ise geri ödemeli faizsiz 100 bin TL kredi alabilecek. İşte faizsiz geri ödemesiz kredi desteğinin detayları…

KOSGEB’den faizsiz geri ödemesiz 50 bin lira destek! İşte şartlar...

Faizsiz geri ödemesiz kredi desteği milyonlarca vatandaşın araştırdığı konular arasında oluyor. Küçük ve orta boy firmalara ve yeni girişimcilere sağladığı desteklerle üretim gücünün artmasında önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) mobilya sektöre de destek verecek. KOSGEB bu amaçla “Mobilya İmalatı Hibe Desteği”ni hayata geçirdi. KOSGEB’den alınan bilgiye göre, mobilya imalatı desteği, mobilya üretip bu mobilyaları satmak isteyen girişimcilere verilecek.

ÜRETİM YAPMA ŞARTI

KOSGEB’in sağladığı mobilya imalat desteğine, hem beyaz eşya hem de diğer mobilyalar dahil olacak. Ancak hazır mobilyaları satmak için bir iş yeri açmak isteyen bireylere bu destek kredisi verilmeyecek. KOSGEB açıklamasında, “Destek, fabrikalarda kendi ürettiği mobilyaları satmak için bir dükkân açmak isteyen vatandaşlara verilmektedir. KOSGEB’den mobilya imalat desteği kredisini almak isteyen girişimci bireylerin, öncelikle hangi türden mobilya üretimi yapacağına karar vermesi gerekmektedir” denildi.

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C-31 KODLU MOBİLYAYI KAPSIYOR

Açıklamada, mobilya imalat etmek isteyenlerin öğrenmesi gereken ilk konunun mobilya kodları olması gerektiğine dikkat çekilerek C-31 türü mobilyaların destesleneceği belirtildi. KOSGEB mobilya imalat desteği almak isteyen vatandaşların, KOSGEB’den alabileceği hibe desteğinin en fazla 50 bin Türk Lirası olduğu kaydedilen açıklamada, “Ancak, daha fazla desteğe ihtiyacı olanlar, aynı başvuru yöntemiyle geri ödemeli faizsiz kredi seçeneklerini değerlendirebilir. Alınabilecek geri ödemeli faizsiz kredi üst limiti ise 100 bin TL’dir” denildi.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

KOSGEB’in açıklamasında, mobilya imalat desteği verilecek girişimcilerden bazı şartlar arandığı belirtildi. Açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: “KOSGEB mobilya imalat desteği için aranan şartlara uygun olan girişimciler, başvuru beyanlarını, ikamet ettikleri KOSGEB Hizmet Müdürlüğü’ne yapmalıdır. Bu şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşından büyük olmak, KOSGEB Girişimcilik Sertifikası sahibi olmak, KOSGEB Mobilya İş Planına sahip olmak. Diğer KOSGEB kredi desteklerinden farklı olarak bu destekte, mobilya iş planına sahip olmanız beklenmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
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