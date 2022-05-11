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KOSGEB duyurdu! 2 bin 500 liradan 10 liraya çıkardı

11.05.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşlardan alınacak belgeler için verdiği belgelendirme destek üst limiti 2 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

KOSGEB duyurdu! 2 bin 500 liradan 10 liraya çıkardı

Helal belgelendirme alanında akreditasyon mekanizmasına dayalı güvenilir bir kalite altyapısının kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler, daha önce KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği kapsamına alınmıştı.

Söz konusu destek kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen üst limit dahilinde yüzde 70 oranında destek imkanı sağlanmıştı.

KOSGEB tarafından yapılan güncellemeyle İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Helal Standartları kapsamında HAK'tan ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınacak belgeler için destek üst limiti 2 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Söz konusu destek, hem HAK'tan akredite olmak isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının hem de HAK'tan akredite olmuş uygunluk değerlendirme kuruluşlarından belge almak isteyen firmaların ödedikleri müracaat ile dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücretlerini kapsıyor.

Destekle ilgili detaylı bilgiye KOSGEB'in internet sayfası (https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programi) üzerinden erişim sağlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB
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