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KOSGEB ile Japonya arasında dev anlaşma!

21.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile 300 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

KOSGEB ile Japonya arasında dev anlaşma!

KOSGEB, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile kredi anlaşması imzaladı. JICA kredisi, Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlandı. 300 milyon dolarlık anlaşma, pandemiden etkilenen imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up’ları kapsıyor. Anlaşma, işletmelerin finansmana kolay erişimini sağlayacak.
Anlaşmaya ilişkin imzalar, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile JICA Türkiye Başkanı Nobuhiro Ikuro tarafından atıldı. Törende konuşan KOSGEB Başkanı Kurt, kazan-kazan anlayışıyla JICA ile iş birliklerini bundan sonra da arttırmayı istediklerini belirterek “Türkiye, yatırımlar açısından önemli bir coğrafi pozisyona sahip. Genç iş gücümüz fazla. Bunların değerlendirilmesi, katma değer üretir hale getirilmesi için Japon dostlarımızla ortak çalışmaktan mutluluk duyacağız” dedi.

"SOSYAL ANLAMDA DA ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Ikuro ise, kredi anlaşmasına imza atmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bu projenin Türkiye ekonomisinde kilit rolü olan mikro ve küçük ölçekli işletmeler için öneminin farkındayım. Özellikle bu tip işletmelerde çalışanların işlerini koruması açısından, yani sosyal anlamda da önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin korona döneminde ve sonrasında kendinden emin şekilde Türk ekonomisine katkı sağlayacağını umuyor ve diliyorum” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Kurt ve Ikuro, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek sağlayacak anlaşmayı imzaladı. KOSGEB Başkanı Kurt, günün anısına Ikuro’ya kahve fincanı hediye etti.

Anlaşma, imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki teknoloji tabanlı start-up’ları kapsıyor. Pandemi öncesinde de kısıtlı ekonomik imkanlarla Ar-Ge çalışmaları yürüten teknoloji tabanlı start-up’ların salgın döneminde yaşadıkları finansal güçlükleri aşmaları için bu anlaşma büyük önem taşıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Japonya
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