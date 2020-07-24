KOSGEB küçük işletmelere 300 bin TL'ye varan destekler veriyor! Yeni paketin şartları...

Şahıs ya da tüzel kişilik işletmesinin KOSGEB’e başvurulan tarih esas alındığında son bir yıl içerisinde faal olması isteniyor. Yani işletmenizi kurduktan sonra bir yıl dolmadan girişimcilik desteğine müracaat edilmesi isteniliyor.

Öncelikle online olarak verilen girişimcilik eğitiminin, işletme kurulmadan önce tamamlanması ve sertifikanın alınması gerekiyor. Bu eğitimi ve sertifikayı almadan girişimcilik desteğinden faydalanamıyorsunuz. Burada dikkat edilecek husus; eğitim ve sertifika şartının, işletmenin yasal kuruluşundan önce tamamlanmış olmasıdır.

Her insan geçimini sağlamak ve hayatını idame ettirmek için para kazanmaya çalışır. Bazen daha fazla özgürlük için bir başkasının yanında çalışmaktansa kendi işini kurmak iyi bir seçenek olarak görülüyor. Ancak bu durumda kendi işinizin kurulması için iyi bir finansmana ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte KOSGEB, size bu finansmanı sağlıyor. Başvuru şartları ve destek miktarlarının detayları…

Başvuru yaptığınız tarih itibariyle son üç yıl içerisinde herhangi bir şahıs işletmenizin bulunmaması ve tüzel kişi statüsündeki bir işletmede %30 ve üzerinde ortaklığınızın olmaması gerekiyor.

Yapılan imalata ait Nace kodu, desteklenen sektörler içerisinde olmalı. Çünkü her imalata destek verilmiyor ve bundan dolayı başvuru yapmadan önce desteklenen sektörlerden olup olmadığınızı sorgulatmanız isteniliyor.

Şahıs işletmesi dışındaki tüzel kişiliği olan işletmedeki kurucu ortaklık payınız en az %50 olmalı ve destek süresince bu oranın altına düşmemeli. Ayrıca destek alınan süre boyunca girişimci, başka bir işletmede SGK hükümleri doğrultusunda çalışamıyor. İstenilen bu temel şartları yerine getiriyorsanız girişimcilere verilen hibeye başvuru yapabilirsiniz.

DESTEK TÜRLERİ VE MİKTARLARI NELERDİR?

Girişimcilere verilen destekler hibe olarak geri ödemesiz veriliyor. Bu hibeler, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarında büyük önem arz ediyor. Bu destekler şunlardır:

Kuruluş Desteği:

İşletme, şahıs işletmesi olarak kuruluyorsa 5.000 TL; anonim ya da limited şirket gibi tüzel kişilik statüsünde kuruluyorsa 10.000 TL destek alabiliyorsunuz.

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği:

İşletmenizin faaliyeti yani Nace kodu KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında bulunuyorsa girişimcilik hibesinden faydalanabiliyorsunuz. Ancak burada her sektöre aynı miktarlarda destek verilmiyor. Sektörler; düşük, orta-yüksek ve yüksek şeklinde sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmaya göre 100 bin, 200 bin ya da 300 bin liralık destek veriliyor. Daha fazla bilgi için "İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasaları'na" bakabilirsiniz.

