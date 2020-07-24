FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KOSGEB küçük işletmelere 300 bin TL'ye varan destekler veriyor! Yeni paketin şartları...

KOSGEB küçük işletmelere 300 bin TL'ye varan destekler veriyor! Yeni paketin şartları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2020 10:03 | Son Güncelleme

KOSGEB, kendi işini kurmak isteyen girişimcilere destek oluyor. 2019 yılının başında artan hibe miktarları ile hayalinizdeki işe, istenilen şartları sağlıyorsanız, can verebilirsiniz. İleri girişimci destek programı olarak ifade edilen hibede; kuruluş, performans, sertifika, makine ve yazılım, mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu destekleri bulunuyor.

KOSGEB küçük işletmelere 300 bin TL'ye varan destekler veriyor! Yeni paketin şartları...

Her insan geçimini sağlamak ve hayatını idame ettirmek için para kazanmaya çalışır. Bazen daha fazla özgürlük için bir başkasının yanında çalışmaktansa kendi işini kurmak iyi bir seçenek olarak görülüyor. Ancak bu durumda kendi işinizin kurulması için iyi bir finansmana ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte KOSGEB, size bu finansmanı sağlıyor. Başvuru şartları ve destek miktarlarının detayları…

KİMLER, HANGİ KOŞULLARDA BAŞVURU YAPABİLİR?

KOSGEB’in girişimciliği geliştirme destek programı kapsamında hibe alacaklarda asla esnetilemeyen koşullar şunlardır:

  • Öncelikle online olarak verilen girişimcilik eğitiminin, işletme kurulmadan önce tamamlanması ve sertifikanın alınması gerekiyor. Bu eğitimi ve sertifikayı almadan girişimcilik desteğinden faydalanamıyorsunuz. Burada dikkat edilecek husus; eğitim ve sertifika şartının, işletmenin yasal kuruluşundan önce tamamlanmış olmasıdır.

  • Şahıs ya da tüzel kişilik işletmesinin KOSGEB’e başvurulan tarih esas alındığında son bir yıl içerisinde faal olması isteniyor. Yani işletmenizi kurduktan sonra bir yıl dolmadan girişimcilik desteğine müracaat edilmesi isteniliyor.

  • Başvuru yaptığınız tarih itibariyle son üç yıl içerisinde herhangi bir şahıs işletmenizin bulunmaması ve tüzel kişi statüsündeki bir işletmede %30 ve üzerinde ortaklığınızın olmaması gerekiyor.

  • Yapılan imalata ait Nace kodu, desteklenen sektörler içerisinde olmalı. Çünkü her imalata destek verilmiyor ve bundan dolayı başvuru yapmadan önce desteklenen sektörlerden olup olmadığınızı sorgulatmanız isteniliyor.

  • Şahıs işletmesi dışındaki tüzel kişiliği olan işletmedeki kurucu ortaklık payınız en az %50 olmalı ve destek süresince bu oranın altına düşmemeli. Ayrıca destek alınan süre boyunca girişimci, başka bir işletmede SGK hükümleri doğrultusunda çalışamıyor. İstenilen bu temel şartları yerine getiriyorsanız girişimcilere verilen hibeye başvuru yapabilirsiniz.

    • DESTEK TÜRLERİ VE MİKTARLARI NELERDİR?

    Girişimcilere verilen destekler hibe olarak geri ödemesiz veriliyor. Bu hibeler, işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarında büyük önem arz ediyor. Bu destekler şunlardır:

    Kuruluş Desteği:

    İşletme, şahıs işletmesi olarak kuruluyorsa 5.000 TL; anonim ya da limited şirket gibi tüzel kişilik statüsünde kuruluyorsa 10.000 TL destek alabiliyorsunuz.

    Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği:

    İşletmenizin faaliyeti yani Nace kodu KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında bulunuyorsa girişimcilik hibesinden faydalanabiliyorsunuz. Ancak burada her sektöre aynı miktarlarda destek verilmiyor. Sektörler; düşük, orta-yüksek ve yüksek şeklinde sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırmaya göre 100 bin, 200 bin ya da 300 bin liralık destek veriliyor. Daha fazla bilgi için "İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasaları'na" bakabilirsiniz.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
    Gram altın yükselişe geçti!Gram altın yükselişe geçti!
    Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi Uygun fiyatlı LPG’li sıfır arabalar listesi
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

    Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

    Dünyanın gözü orada! Kalabalık her geçen saniye artıyor

    Dünyanın gözü orada! Kalabalık her geçen saniye artıyor

    İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

    İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

    Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

    Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

    Gram altın yükselişe geçti!

    Gram altın yükselişe geçti!

    İşte Ayasofya için basılan özel para

    İşte Ayasofya için basılan özel para

    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse

    İlginizi Çekebilir

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

    Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

    Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

    Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

    Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    EPDK'nin 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak

    Elektrikte yeni dönem! 1 Ağustos'ta başlayacak

    Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 2 bin 400 yıldır modası geçmedi

    2 bin 400 yıldır modası geçmedi

    Bakan Pakdemirli duyurdu! Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

    Bakan Pakdemirli açıkladı! Bugün hesaplara yatırılıyor

    Başvuran herkes alabiliyor! Devletten ailelere 600 TL'lik destek! İşte şartları...

    Devletten ailelere 600 TL'lik destek! İşte şartları...

    Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! (24 Temmuz 2020 altın piyasası!)

    Gram altın yükselişe geçti!

    Son dakika: İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

    İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi! İşte maddeler

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.