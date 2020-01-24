FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. KOSGEB'den girişimci kadınlara 5 yılda 1 milyar liralık destek

KOSGEB'den girişimci kadınlara 5 yılda 1 milyar liralık destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kurumun girişimci kadınlara sağladığı destekler 5 yılda 5 katına çıkarak 2019'da 298,3 milyon liraya ulaştı - Engelli girişimcilere sağlanan destekler de 5 yılda 4 kat arttı - KOSGEB Başkanı Uzkurt: - "Önümüzdeki dönemde girişimci kadınlar ve engellilerin yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar atacağız"

ERHAN CİHAN ÜNAL/DİLARA ZENGİN - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı.

AA muhabirinin 2020 Yılı Bütçe Gerekçesi ve KOSGEB verilerinden derlediği bilgiye göre, kurum, kadınların iş gücüne kazandırılmasına yönelik çalışmalarını son yıllarda yoğunlaştırırken, bu alanda sağlanan desteklerde de önemli artış gerçekleşti.

Kadın girişimcilere, 2015'te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler 5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin 791 liraya yükseldi.

Desteklerden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı da 5 yılda 3 kat arttı. Bu sayı 2015'te 5 bin 681 iken, geçen yıl 14 bin 978'e yükseldi.

Bu noktada KOSGEB destek programları kapsamında 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplamda 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 liralık teşvik sağlandı.

- Girişimcilerin "engellerini" kaldıran destek

KOSGEB'in bu dönemde engelli girişimcilere sağladığı desteklerde de düzenli artış oldu.

Engelli girişimcilere sağlanan destekler, 2015'te 1 milyon 329 bin 790 lirayken 4 kat artarak 2019 yılında 5 milyon 388 bin 139 liraya ulaştı.

Engelli girişimcilere ait işletme sayısı da 5 yılda 2 katına çıktı. Bu işletmeler 2015'te 133, geçen yıl 283 olarak olarak kayıtlarda yer aldı.

Başkanlığın destek programlarıyla 5 yılda engelli girişimcilere ait 1121 işletmeye toplam 19 milyon 256 bin 452 lira destek verildi.

Böylece, KOSGEB tarafından 5 yılda 56 bin 167 girişimci kadın ve engelliye toplam 1 milyar 24 milyon 620 bin lira kaynak sağlandı.

- Yeni projeler yolda

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine, kadın ve engelli girişimci sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ve bunu artırmaya yönelik projelere gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi.

Kadınlar ve engellilerin girişimcilik desteklerinden geçmiş yıllara göre daha fazla yararlandıklarını belirten Uzkurt, toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için sundukları eğitimleri de e-Akademi Sistemi'yle sanal ortama taşıyarak herkes için ulaşılabilir hale getirdiklerini, eğitimlere katılımdaki fiziki zorlukları aştıklarını ve daha çok kadın ve engelliye ulaştıklarını bildirdi.

Uzkurt, "Örgün eğitim verilirken kadınlar çocuklarını bırakıp gelemiyordu, şimdi internet üzerinden bu eğitimlere rahatça katılabiliyorlar. Engelliler için de sanal ortamda verilen girişimcilik eğitimleri fiziksel zorlukların önüne geçiyor. Daha çok kadın ve engelliye girişimcilik eğitimi verebilmemizde e-Akademi'ye geçmemiz önemli bir adım." dedi.

Kadınların hem işlerinde hem de kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmada oldukça hassas olduklarını vurgulayan Uzkurt, "Kadınlar işlerini çocukları gibi sahipleniyor. Bazı büyük firmalarımız, kadın girişimcilere bayilik vermek suretiyle KOSGEB ile iş birliği yapmak istiyor. Önümüzdeki dönemde girişimci kadın ve engellilerin yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar atacağız." diye konuştu.

- Kadınlar ve engellilere ilave destekler sunuluyor

KOSGEB, kadın ve engelli girişimci sayısını artırmak amacıyla Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave 5 bin lira kaynak sağlıyor. Kurum, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilen kadın ve engellilere de mevcut destek oran veya tutarlarına ek yüzde 20 destek veriyor.

Kadınların kendi imkanlarıyla gelir elde edebilmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri, iş gücüne kazandırılmaları ve kadınlar arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, engellilere yönelik istihdam olanakları ve engelli istihdamına ilişkin teşvikler konusunda özel sektörün bilinçlendirilmesi amacıyla 81 ilde 92 KOSGEB müdürlüğü aracılığıyla bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

11'inci Kalkınma Planı kapsamında da KOSGEB tarafından kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulması, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verilmesi planlanıyor.

Yıllar itibarıyla kadın girişimcilere ait işletme sayısı ve sağlanan destek tutarı şöyle:

Yıllarİşletme sayısı Destek Tutarı (TL)20155 bin 68157,933,10020167 bin 515119,184,279201710 bin 898218,481,658201815 bin 974311,478,723201914 bin 978298,285,791Yıllar itibarıyla engelli girişimcilere ait işletme sayısı ve sağlanan destek tutarı şöyle:

Yıllarİşletme Sayısı Destek Tutarı (TL)20151331,329,79020161722,609,19520172474,798,48920182865,130,83920192835,388,139

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor5 yıldızlı ünlü otel icradan satışa çıkıyor
TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttıTOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
engelli, kadın girişimciler, KOSGEB, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt,

En Çok Okunan Haberler

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

1 liraya alıyor, 50 euroya satıyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

TOBB - Aralık’ta kapanan şirket sayısı yüzde 112.66 arttı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Pakdemirli: Destek ödemeleri kimlik numarasının sonu 0-2 olanlara bugün başlıyor

Bakan duyurdu: Kimlik numarasına göre ödemeler yapılmaya başlandı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Kasım’da 10.39 milyon ton kömür yakıldı

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

TESK Başkanı Palandöken: “Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı”

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Berko İlaç, yeni grubuyla ve istihdamla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.