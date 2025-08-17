FİNANS

Koskoca AVM boş kaldı! Tekstil kalbinde kepenkler bir bir kapandı, 1 milyon dolardan fazla getiri beklenirken...

Ekonomik kriz nedeniyle birçok şirketten iflas haberleri geliyor. Tekstilden sanayi sektörüne kadar birçok işletme zor bir dönemeçten geçerken tekstilin kalbinden kötü haber geldi. Yaklaşık 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kira geliri getirmesi beklenen Merter'deki Sentez AVM'de dükkanların büyük bölümü boşaldı.

Ezgi Sivritepe

Maliye zorlukların en ağır faturlarından birini de işletmeciler ödedi. Büyük üretim tesislerinden küçük esnafa kadar pek çok firma finansal koşullar nedeniyle zorlanıyor. Son olarak ise tekstilin kalbinden kötü haber geldi.

AVM BOŞ KALDI

İstanbul Merter'de 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kirası getirmesi beklenen Sentez AVM'de büyük bir kriz yaşanıyor. Türk hazır giyim sektörü de küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenirken yaşanan gidişat sonrasında dev AVM'deki neredeyse tüm dükkanlar boşaldı.
ÜRETİCİ MISIR'A GİDİYOR

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre, maliyetleri dengelemek için alıcı markaların teşvikiyle Mısır'a yönelen üretim yatırımları, İstanbul'un önemli merkezlerinden Laleli, Osmanbey ve Merter'de çok sayıda işyerinin boş kalmasına yol açtı.

Uzmanlara göre bu durum, Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizin en somut göstergelerinden biri haline geldi.

