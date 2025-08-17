Koskoca sezon bedava olacak! Tüm detaylar 19 Ağustos'ta açıklanıyor: 'Ücretsiz hizmet vereceğiz'

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan genç çiftlere, belediyelerle yapılan işbirliği çerçevesinde, ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 168 destek sunuluyor.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir işletme ise evlenecek çiftlerden sünnet düğünü yapacak aileleleri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 2025-2026 sezonunda tesiste gerçekleşecek tüm düğünlerin ücretsiz olacağının müjdesi verildi.
19 Ağustos salı günü kamuoyu ile etraflıca paylaşılacağı kaydedilen açıklamada şu sözler kullanıldı:
"Güzel ve gelişen Karacabeyimizde bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesislerimizde 2025-2026 sezonunda tüm davet ve organizasyonları ücretsiz yapacağız. Yeni evlenecek çiftlerimize, sünnet olacak çocuklarımıza ücretsiz hizmet vereceğiz"
