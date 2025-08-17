Koskoca sezon bedava olacak! Tüm detaylar 19 Ağustos'ta açıklanıyor: 'Ücretsiz hizmet vereceğiz'

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden faydalanan genç çiftlere, belediyelerle yapılan işbirliği çerçevesinde, ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu, çeyiz yardımı gibi 16 farklı kategoride 168 destek sunuluyor.

1 SEZON ÜCRETSİZ OLACAK

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir işletme ise evlenecek çiftlerden sünnet düğünü yapacak aileleleri ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 2025-2026 sezonunda tesiste gerçekleşecek tüm düğünlerin ücretsiz olacağının müjdesi verildi.

19 AĞUSTOS'TA DETAYLAR BELLİ OLACAK!

19 Ağustos salı günü kamuoyu ile etraflıca paylaşılacağı kaydedilen açıklamada şu sözler kullanıldı:



"Güzel ve gelişen Karacabeyimizde bulunan Karacapark Davet ve Organizasyon Tesislerimizde 2025-2026 sezonunda tüm davet ve organizasyonları ücretsiz yapacağız. Yeni evlenecek çiftlerimize, sünnet olacak çocuklarımıza ücretsiz hizmet vereceğiz"

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır