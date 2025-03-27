Kosova'nın para birimi nedir? Kosova'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kosova’da bağımsızlığın ilan edilmesinden sonraki süreçte, denetim Birleşmiş Milletler’den Avrupa Birliği’ne geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde de yaşam süren ülke Londra Anlaşması ile Sırbistan’a bırakılmıştır. 10 Haziran 1999 yılında kurulan ülke Sırbistan’dan bağımsızlığını 2008 yılının şubat ayında almıştır. Ülkede birden fazla resmi dil konuşulmaktadır.

Kosova'nın para birimi nedir?

Priştine, Kosova Cumhuriyeti’nin en büyük şehri ve aynı zamanda başkentidir. Ülkede tanınan resmi diller Arnavutça, Sırpça, Türkçe, Goranca, Romanca ve Boşnakça dilleridir. Üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilen ülkede nüfus 1.998.178 civarındadır. Komşuları ise kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Arnavutluk ile Makedonya, batıda Karadağ’dır. Sırbistan Kosova’nın bağımsızlığını kabul etmemektedir. Bölgeyi kendine bağlı olarak Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi şeklinde kabul etmiştir.

Kosova’nın yüzölçümü 10.877 kilometrekaredir. İklimi karasal iklimdir. Kış aylarında havalar soğuktur ve kar yağışı görülür. Yaz mevsiminde ise kurak ve sıcak olur. Ekonomisi olumlu olarak değerlendirilse de hedeflenen büyüme hızına ulaşılamamıştır. Ağırlıklı olarak ticarete dayalı bir ekonomisi bulunan ülkede zengin maden yatakları bulunur. Ülkede kullanılan resmi para birimi Euro olarak kabul edilmiştir.

Kosova'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kosova Cumhuriyeti’nin resmi para birimi ülke bağımsızlığını ilan ettiği yıl kullanılmaya başlanmıştır. 2008 yılında bağımsızlığı resmi olarak tanınan Kosova’da Euro para birimi kullanmaktadır. Türkiye, Kosova’nın başat ticari ortakları arasında yer alır. İki ülke arasında 2020 yılında serbest ticaret anlaşması yapılmıştır ve ticari ilişkilerin arttırılması adına çeşitli kararlar alınmıştır.

ISO (International Standart of Organization) 4217 standartı, dünya genelindeki para birimlerinin kodunu gösteren bir standarttır. Ülkelerin para birimlerinin kodları bu standartlara göre belirlenir. Kosova’da resmi para birimi olarak Euro kullanılmaktadır. Euro sembolü ise € şeklinde gösterilmektedir.