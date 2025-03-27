FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kosova'nın para birimi nedir? Kosova'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kosova'nın para birimi nedir? Kosova'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
27.03.2025 00:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kosova Cumhuriyeti Balkanlar’da yer alan ülkelerden biridir. Dünya genelinde sınırlı tanınırlığa sahip olan ülkeler arasında yer almaktadır. Denize kıyısı olmayan Kosova Cumhuriyeti batıda Karadağ, güneyde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile komşudur.

Kosova'nın para birimi nedir? Kosova'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kosova’da bağımsızlığın ilan edilmesinden sonraki süreçte, denetim Birleşmiş Milletler’den Avrupa Birliği’ne geçmiştir. Osmanlı Dönemi’nde Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğinde de yaşam süren ülke Londra Anlaşması ile Sırbistan’a bırakılmıştır. 10 Haziran 1999 yılında kurulan ülke Sırbistan’dan bağımsızlığını 2008 yılının şubat ayında almıştır. Ülkede birden fazla resmi dil konuşulmaktadır.

Kosova'nın para birimi nedir?

Priştine, Kosova Cumhuriyeti’nin en büyük şehri ve aynı zamanda başkentidir. Ülkede tanınan resmi diller Arnavutça, Sırpça, Türkçe, Goranca, Romanca ve Boşnakça dilleridir. Üniter parlamenter cumhuriyet ile yönetilen ülkede nüfus 1.998.178 civarındadır. Komşuları ise kuzeyde ve doğuda Sırbistan, güneyde Arnavutluk ile Makedonya, batıda Karadağ’dır. Sırbistan Kosova’nın bağımsızlığını kabul etmemektedir. Bölgeyi kendine bağlı olarak Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi şeklinde kabul etmiştir.

Kosova’nın yüzölçümü 10.877 kilometrekaredir. İklimi karasal iklimdir. Kış aylarında havalar soğuktur ve kar yağışı görülür. Yaz mevsiminde ise kurak ve sıcak olur. Ekonomisi olumlu olarak değerlendirilse de hedeflenen büyüme hızına ulaşılamamıştır. Ağırlıklı olarak ticarete dayalı bir ekonomisi bulunan ülkede zengin maden yatakları bulunur. Ülkede kullanılan resmi para birimi Euro olarak kabul edilmiştir.

Kosova'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Kosova Cumhuriyeti’nin resmi para birimi ülke bağımsızlığını ilan ettiği yıl kullanılmaya başlanmıştır. 2008 yılında bağımsızlığı resmi olarak tanınan Kosova’da Euro para birimi kullanmaktadır. Türkiye, Kosova’nın başat ticari ortakları arasında yer alır. İki ülke arasında 2020 yılında serbest ticaret anlaşması yapılmıştır ve ticari ilişkilerin arttırılması adına çeşitli kararlar alınmıştır.

ISO (International Standart of Organization) 4217 standartı, dünya genelindeki para birimlerinin kodunu gösteren bir standarttır. Ülkelerin para birimlerinin kodları bu standartlara göre belirlenir. Kosova’da resmi para birimi olarak Euro kullanılmaktadır. Euro sembolü ise € şeklinde gösterilmektedir.

Canlı Borsa
Küresel piyasalar çöktü, Türkiye'ye de yansıdı! BIST ve altın fiyatları düşüşte: Donald Trump depremi kripto paraları da vurduKüresel piyasalar çöktü, Türkiye'ye de yansıdı! BIST ve altın fiyatları düşüşte: Donald Trump depremi kripto paraları da vurdu
Yerli sosyal medya uygulamasından navigasyona kadar çalışmalar başladı!Yerli sosyal medya uygulamasından navigasyona kadar çalışmalar başladı!
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Kosova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

Son dakika | Karnında bebek var demediler, hamile kadını da öldürdüler! İstanbul’da maskeli saldırgan dehşeti: Ev kan gölüne döndü

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

İmamoğlu'nun yerine adaylığı gündemde! "Evin siyasetçisi" mesajı

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

Hafize Gaye Erkan geri dönüyor! Parola: Tom Barrack

En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi

En düşük emekli aylığı için yolun yarısına gelindi

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Cüneyt Özdemir 'Türbülansa hazır olun' diyerek açıkladı!

Yerli sosyal medya uygulamasından navigasyona kadar çalışmalar başladı!

Yerli sosyal medya uygulamasından navigasyona kadar çalışmalar başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.