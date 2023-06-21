Koyun keçi yetiştiricilerinden çok konuşulacak talep: 20 bin lira maaşı var! ‘Memlekette bitti’ deyip Afgan çobanlara çağrı yaptılar…

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, Bloomberg HT'de katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir talepte bulundu. Yerli çoban bulamadıklarını söyleyen Kılınç, sektörün devamı için kontrollü olarak yabancı çoban getirilmesi gerektiğini söyledi.

"YERLİ ÇOBAN MEMLEKETTE BİTTİ"

Bir çobana 16 bin lira net maaş verdiklerini ve 4-5 bin lirada masrafları olduklarını söyleyen Kılınç, aylık masrafın 20 bin lira olduğunu söyledi. Yerli çoban bulmakta zorlandıklarını belirten, "2000'li yılların başında yerli çobanlar 2 bin liraya çalışırken, bunlar bin liradan işletmelerde çalışmaya başladı. Böyle olunca yerli çoban kalmadı. Şehre geldiler. Lokanta gibi yerlerde çalışmaya başladılar. Yerli çoban memlekette bitti, sektör yabancıların eline geçmeye başladı" şeklinde konuştu.

"YABANCI ÇOBANDA DA SIKINTI ÇIKTI"

Şu an yabancı çobanda da sıkıntı çektiklerini belirten Kılınç, "Daha sonra kaçak mültecilere yönelik iş sıkı tutulunca az çoban gelmeye başladı. Ayrıca kentte çalışmaya başladılar. Böyle olunca yabancı çobanda da sıkıntı çıktı" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞINDAN KONTROLLÜ ÇOBAN TAHSİS EDİLMELİ"

Özellikle Afgan mültecilerin kendi ülkelerinde zaten çoban olduklarını ancak şimdi Türkiye'ye gelip büyük şehirlerde çalıştıklarını söyleyen Kılınç, "Bizim hükümetten talebimiz şu. Biz işletme sahiplerinin takip sistemleri tarım bakanlığında var. Bu aktif işletmelere yurt dışından daha kontrollü olarak çoban tahsisi yapılması gerekiyor. Şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Artık hayvancılık ve tarım sektöründe yerli işçi bulmamızın imkanı yok. Köye dönen genç bu işlerle uğramıyor. Bu realiteyi göz önünde bulundurarak çözüm üretmemiz gerekiyor. Şu anda mülteci kaçak geliyor, bu daha tehlikeli” dedi.



