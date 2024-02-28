Koza Halı 2023'te yüzde 138 büyüdü: 'Hedefimiz Türkiye'nin en çok aranan halı markası olmak'

Koza Halı İcra Kurulu Başkanı Halil İbrahim Cingisiz, 2023 yılını bir önceki yıla göre iç piyasa olarak büyük bir büyümeyle kapattıklarına değinen Cingisiz, "İç piyasada yaklaşık yüzde 138'lik büyüme gerçekleştirdik. Ülkemizin genel durumu ve enflasyonu da göz önünde bulundurursak büyüme rakamlarımızda enflasyon rakamlarının da payı var" ifadelerini kullandı.

'Koza'nın Liderleri 2024 Lansmanı' Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantıya Koza Halı İcra Kurulu Başkanı Halil İbrahim Cingisiz ve Koza Home Genel Müdürü Anıl Cingisiz katıldı. Koza Halı'nın 1960'lı yıllarda merhum babası Memik Cingisiz tarafından kurulan bir şirket olduğuna dikkati çeken Cingisiz, "Benden önce abim Seddar Cingisiz tarafından yönetilen şirketimizdeki görevi 1999 yılında yurt dışı eğitimim sonrasında devraldım. Ben ikinci kuşağım. Anıl Bey, Seddar Bey'in oğlu, üçüncü kuşak oluyor" diye konuştu.

'DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLADIK'

2024 yılında da büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Cingisiz, "Hedefimiz Türkiye'nin en çok bilinen ve aranan halı markası olmak. Bunun için birçok çalışmalarımız oldu. Son 4 yıldır Antalya'da lansmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yerinden bayilerimizi topluyoruz. Bu yıl buna ilave olarak ihracat lansmanımızı da gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir tarafından misafirlerimizi ağırladık. ABD, Brezilya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna ve birçok ülkeden misafirlerimizi ağırladık. Biz şirket olarak ihracatı yoğun bir şirketiz" dedi.

'ÜRETİMİMİZİN YÜZDE 60-70'İNİ İHRAÇ EDİYORUZ'

Üretimlerinin yüzde 60-70'ini ihraç etiklerini vurgulayan Cingisiz, "En büyük pazarımız Amerika kıtası; Avrupa ve Uzak Doğu ile yoğun temaslarımız var. İç pazarda da büyük bir pazarız. Markamızı iç piyasada da geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'KOZA HALI GALERİ MAĞAZALARIMIZI AÇMAYA BAŞLADIK'

Türkiye'nin bilinen ve güvenilen en büyük halı markası olmak istediklerine dikkati çeken Cingisiz, şöyle devam etti:

"Bunun için de 3 ana maddemiz var. Birincisi marka bilinirliğimizi artırmak. Bu sebeple Koza Halı galeri mağazalarımızı açmaya başladık. Bu güne kadar 7 mağaza açtık. 3'ünün de yapımı devam ediyor. Bu yıl 10 mağaza ile kapatmış gibi planlayabiliriz. Hedefimiz ilk etapta 20, ardından 100 mağazaya ulaşmak. Koza Halı galeri mağazalarımız geleneksel halı mağazalarının aksine daha minimal yapıda ve müşteriler açısından daha ferah bir ortam sunan modern mağazalar. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Sivas ve Niğde'de var. Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyoruz. Bunu yaparken yeni ürünler ve koleksiyonlar geliştirmek marka bilinirliğinin bir parçası. Burada 15 yeni koleksiyon tanıttık. Bu ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördü. Çok memnunuz. İlk yıl ağırladığımız misafir sayısı 200 iken bu rakamlar bu yıl binin üzerine çıktı. Türkiye'de toplam bin 100 noktada Koza Halı satılıyor. Gallery mağazalarımız sadece Koza Halı satıyor. Diğerlerinde ise köşe korner yani bizim markamız da var rakip markalar da var. Pazardan ciddi pay alıyoruz ve pastamızı her geçen gün büyütüyoruz."

'DÜNYADA POLİPROPİLEN İPLİKTEN GERİ DÖNÜŞÜM ÜRÜN YAPAN İLK FİRMA BİZİZ'

Marka olabilmek için hem üretim sürecinde hem de ürünlerde sürdürülebilir ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Cingisiz, "Bu yıl dünyada ilk polipropilen iplikten geri dönüşüm ürün yapan ilk firma biziz. Polyester ve pamuk ürünlerinde geri dönüşümler birçok yerde var ama polipropilende dış mekan halısı olarak geri dönüşümden bir ürün yaptık. İhracat tarafında ciddi talepler topladık. Bunlar sertifikalı ürünler. Yeni koleksiyonlarımızı Koza Halı 2024'te, 'Kozadan gelen güç' sloganı ile tanıtıyoruz. Gerçekten güçlü koleksiyonlar. Bayilerden gelen ilgi, yaptığımız 15 yeni koleksiyonun yüzde 100 başarıya ulaşmış olması bizi çok sevindirdi. 2024 yılında hedefimizi ve cirolarımızı yükseltmek istiyoruz. İhracattaki payımızı korumak istiyoruz. İç piyasada büyümemizi devam ettirmek istiyoruz. Toplam ciromuz 1 milyar lira civarında. Bunun yüzde 65'ini ihracatta, diğerini iç piyasada değerlendirdik. Yüzde 138'lik büyüme iç piyasada gerçekleştirdiğimiz rakamlar" ifadelerini kullandı.

'2024 YILI İHRACAT HEDEFİMİZ 40 MİLYON DOLAR'

İhracat yaptıkları ülkelere yönelik bilgi veren Cingisiz, "İhracatta en büyük ülke bizim için ABD, toplam kapasitenin yüzde 60-70'ini ihraç ediyoruz. Bunun da yüzde 50'lik kısmını ABD'ye ihraç gönderiyoruz. İkinci sırada Avrupa'dan Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve Belçika'da pazarlarımız mevcut. Uzak Doğu'da Çin, Malezya, Japonya'da varız. Ortadoğu'da ürünlerimiz uymadığı için pek yokuz. 2023 yılında 35 milyon dolarlık ihracat yaptık. 2024 yılı için de 40 milyon dolarlık hedefimiz var" dedi.

FABRİKA ELEKTRİĞİ GES'TEN

Fabrikalarında elektriği GES'ten ürettiklerini de söyleyen Cingisiz, "GES yatırımı olarak şu an fabrikamızın neredeyse tüm enerjisini karşılayacak şekilde toplam 2,7 megavatlık çatımızda GES var. 3 yıl önce kurduk. Yaz aylarında ihtiyacımızdan daha fazlasını üretiyoruz. Kış aylarında düşse de yıl ortalamasına baktığımızda genel elektrik tüketimimizi karşılayan elektrik üretimimiz var" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





