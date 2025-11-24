Kozmetik zinciri için CİMER'e şikayet yağdı, 11 üründe tespit edildi! Her yerde şubesi var

Ticaret Bakanlığı kozmetik mağaza zinciri için harekete geçti. Özellikle kadın tüketicilerin yoğun olarak alışveriş yaptığı ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satıldığı Türkiye’nin en büyük mağaza zincirlerinden biri için adete şikayet yağmıştı. CİMER ve sosyal medya üzerinden iletilen şikayetlerin ardından , Bakanlık tarafından denetim yapıldı.

11 ÜRÜNDE TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi. Bakanlık, mevzuata uymayan ürünler için gerekli idari para cezalarını uyguladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kaplan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."