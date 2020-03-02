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KPSS tercih sonuçları 2020: Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları ilan edildi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Sağlık bakanlığı sözleşmeli personel kadroları için yapılan KPSS 2020/4 sonrası yapılan tercihlere göre yerleştirme sonuçları ilan edildi. Böylece yapılan 80 bini aşkın başvurudan sözleşmeli personel kadrosuna girmeye hak kazananlar belli oldu. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

KPSS tercih sonuçları 2020: Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları ilan edildi!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıklan personel pozisyonlarına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu çok sayıda aday başvurmuştu. Sınava giren adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini yapmış yerleştirme sonuçlarını bekliyorlardı. ÖSYM sonunda beklenen açıklamayı yaptı ve 2020/4 KPSS tercih sonuçları ilan edildi.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

Aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasında T.C kimlik numaranız ile KPSS sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILDI?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanındı.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edildi. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edildi.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alındı. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmadı.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirildiler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışıldı. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşemedi.

KPSS SONUÇLARI SAYISAL VERİLER

ÖSYM'nin KPSS sonuçlarına dair paylaştığı rakamlara göre Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans olmak üzere tercih yapan 82 bin 726 adaydan 8 bin 844 tanesi Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadrolarına yerleşme hakkı kazandı. Ortaöğretim için açıklan kadrolara başvuran 18 bin 398 kişinden 830'u, ön lisans için açılan kadrolara başvuran 34 bin 568 kişiden 3 bin 173'ü ve lisans kadrolarına başvuran 82 bin 726 kişiden 8 bin 844 kişi yerleşti.

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