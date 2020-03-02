KPSS tercih sonuçları 2020: Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları ilan edildi!

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edildi. Bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edildi.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanındı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere açıklan personel pozisyonlarına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu çok sayıda aday başvurmuştu. Sınava giren adaylar aldıkları puanlara göre tercihlerini yapmış yerleştirme sonuçlarını bekliyorlardı. ÖSYM sonunda beklenen açıklamayı yaptı ve 2020/4 KPSS tercih sonuçları ilan edildi.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alındı. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmadı.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirildiler. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışıldı. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşemedi.

KPSS SONUÇLARI SAYISAL VERİLER

ÖSYM'nin KPSS sonuçlarına dair paylaştığı rakamlara göre Ortaöğretim, Ön lisans ve Lisans olmak üzere tercih yapan 82 bin 726 adaydan 8 bin 844 tanesi Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadrolarına yerleşme hakkı kazandı. Ortaöğretim için açıklan kadrolara başvuran 18 bin 398 kişinden 830'u, ön lisans için açılan kadrolara başvuran 34 bin 568 kişiden 3 bin 173'ü ve lisans kadrolarına başvuran 82 bin 726 kişiden 8 bin 844 kişi yerleşti.

