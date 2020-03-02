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KPSS tercih sonuçları 2020: Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için adaylar yerleştirme tercihi yaptılar. 20 Şubat’ta sona eren tercih döneminden bu yana adaylar KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye bekliyorlar...

KPSS tercih sonuçları 2020: Sağlık bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli personel pozisyonlarına çok sayıda aday başvurdu. Sınava giren adaylar 20 Şubat’ta sona eren tercih döneminde yerleştirme için tercih yaptılar. Tabii adaylar şimdi heyecanla bir pozisyona yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek istiyorlar ki bu yüzden KPSS yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek merak ediyorlar?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Sağlık Bakanlığının sözleşmesi personel kadrolarına yapılacak yerleştirmeler için tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM’den ve Sağlık Bakanlığından bir duyuru bekleniyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdi

YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. 4.3Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir. 4.4Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. 4.5Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

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