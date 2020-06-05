Kredi çekecekler bunlara dikkat!

Koronavirüs salgını sonrası pek çok vatandaşın nakit ihtiyacı arttı.

Son olarak kamu bankaları tarafından ekonomiyi canlandırmak için kredi paketleri devreye alındı.

Kamu bankalarının hafta başında açıkladığı dört kredi destek paketinden üçü için başvurular alınmaya başlandı.

Salı günü Konut Kredisi Paketi hayata geçirilirken, bugün de Taşıt Kedisi Paketi, Sosyal Hayatı Destek kredi paketi kullanıma sunuldu.

PEKİ KREDİ ÇEKERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?