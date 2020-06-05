Kredi çekecekler bunlara dikkat!

Koronavirüs salgını sonrası pek çok vatandaşın nakit ihtiyacı arttı.
Son olarak kamu bankaları tarafından ekonomiyi canlandırmak için kredi paketleri devreye alındı.
Kamu bankalarının hafta başında açıkladığı dört kredi destek paketinden üçü için başvurular alınmaya başlandı.
Salı günü Konut Kredisi Paketi hayata geçirilirken, bugün de Taşıt Kedisi Paketi, Sosyal Hayatı Destek kredi paketi kullanıma sunuldu.
İhtiyacınız kadar kullanın
Amacına uygun harcayın
Masrafları unutmayın
Toplam ödemeye bakın
Aynı anda çok başvuru yapmayın
Vadeyi kısa tutmaya çalışın
Konutta peşinatı yüksek tutun
Toplam gelirinize sadık kalın
Maaş gününe göre ödeme planı yapın
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