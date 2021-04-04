Kredi çekenlere sevindiren haber! Emsal niteliğinde karar

İstanbul'da mali müşavirlik yapan 36 yaşındaki İsmail Fatih Kaymak, yaklaşık 1 yıl önce bir özel bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti. Kredi işlemleri esnasında banka onayı olmadan kendisine hayat sigortası yaptı. Kredi çektikten sonraki 30 gün içinde bankadan bu sigortanın iptalini isteyen İsmail Fatih Kaymak'ın isteği bankadan reddedildi. Kaymak, bunun üzerine tüketici mahkemesine başvurdu. Mahkeme hayat sigortasının İsmail Fatih Kaymak'ın açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti. Tüketici mahkemesinin bu kararın emsal teşkil ettiğini söyleyen İsmail Fatih Kaymak, "Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli" dedi.

'BİN 580 LİRA PARA İADESİ OLACAK'

İsmail Fatih Kaymak, "Bir bankadan tüketici kredisi kullandım. Kullandığım krediye istinaden hayat sigortası oluşturduklarını söylediler. Bankaya istemediğimi söyledim. Ve para iadesi talep ettim. Ancak bankadan ret cevabı aldım. Ben de yasal hakkım olan tüketici hakem heyetine başvuru yaptım. Sonrasında ilgili banka bana dava açtı. Ancak tüketici mahkemesi lehime karar verdi ve bin 580 lira gibi bir para iadesi olacak. Vatandaşlarımız hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Aynı zamanda illa kredi çektikleri bankadan değil, istedikleri bir bankadan hayat sigortası yapabileceklerini söylemek isterim." diye konuştu.