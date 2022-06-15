Kredi çekmek isteyenler için fırsat! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 50 bin, 100 bin ve 200 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları nedir?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi devlet bankalarının güncel kredi faiz oranları, acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların gündeminde bulunuyor. Farkı sebebplerden ötürü kredi çekmek isteyen vatandaşlar, devlet bankalarındaki ihtiyaç, taşıt, konut kredisi kampanyalarını internetten inceliyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi devlet bankaları uygun faiz oranı işe kredi paketleri sunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 50 bin, 100 bin ve 200 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...
İhtiyaç kredisi tutarı: 50 bin TL
İhtiyaç kredisi vadesi: 24 ay
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,89
İhtiyaç kredisi aylık taksit tutarı: 2.724,54 TL
İhtiyaç kredisi tutarı: 100 bin TL
İhtiyaç kredisi vadesi: 24 ay
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,89
İhtiyaç kredisi aylık taksit tutarı: 5.448,98 TL
İhtiyaç kredisi tutarı: 200 bin TL
İhtiyaç kredisi vadesi: 24 ay
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,89
İhtiyaç kredisi aylık taksit tutarı: 10.897,96 TL
Taşıt kredisi tutarı: 50 bin TL
Taşıt kredisi vadesi: 48 ay
Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59
Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 1.599,73 TL
Taşıt kredisi tutarı: 100 bin TL
Taşıt kredisi vadesi: 48 ay
Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59
Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 3.199,45 TL
Taşıt kredisi tutarı: 200 bin TL
Taşıt kredisi vadesi: 48 ay
Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59
Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 6.398,90 TL
Taşıt kredisi tutarı: 200 bin Tl
Taşıt kredisi vadesi: 120 ay
Taşıt kredisi faiz oranı: 1,29
Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 3.285,74 TL
Tutar: 500 bin TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: 1,29
Taksit tutarı: 8.214,35
İhtiyaç kredisi tutarı: 25 bin TL
İhtiyaç kredisi vadesi: 36 ay
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,91
İhtiyaç kredisi taksit tutarı: 1.027,41 TL
İhtiyaç kredisi tutarı: 50 bin TL
İhtiyaç kredisi vadesi: 36 ay
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,91
İhtiyaç kredisi taksit tutarı: 2.054,81 TL
Konut kredisi tutarı: 500 bin TL
Konut kredisi vadesi: 120 ay
Konut kredisi faiz oranı: 1,29
Konut kredisi taksit tutarı: 8.214,35 TL
Taşıt kredisi tutarı: 200 bin TL
Taşıt kredisi vadesi: 36 ay
Taşıt kredisi faiz oranı:1,59
Taşıt kredisi taksit tutarı: 7.731,11
Konut kredisi tutarı: 250 bin TL
Konut kredisi vadesi: 120 ay
Konut kredisi faiz oranı: 1,2
Konut kredisi taksit tutarı: 3.942,01
Konut kredisi tutarı: 500 bin TL
Konut kredisi vadesi: 120 ay
Konut kredisi faiz oranı: 1,2
Konut kredisi taksit tutarı: 7.884,02 TL
İhtiyaç kredisi tutarı: 10 bin TL
İhtiyaç kredisi vadesi:12 ay
İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,71
İhtiyaç kredisi taksit tutarı: 948,62 TL
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