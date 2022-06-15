Kredi çekmek isteyenler için fırsat! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 50 bin, 100 bin ve 200 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları nedir?

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi devlet bankalarının güncel kredi faiz oranları, acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların gündeminde bulunuyor. Farkı sebebplerden ötürü kredi çekmek isteyen vatandaşlar, devlet bankalarındaki ihtiyaç, taşıt, konut kredisi kampanyalarını internetten inceliyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi devlet bankaları uygun faiz oranı işe kredi paketleri sunuyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 50 bin, 100 bin ve 200 bin TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ve konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

İhtiyaç kredisi tutarı: 50 bin TL

İhtiyaç kredisi vadesi: 24 ay

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,89

İhtiyaç kredisi aylık taksit tutarı: 2.724,54 TL

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

İhtiyaç kredisi tutarı: 100 bin TL

İhtiyaç kredisi vadesi: 24 ay

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,89

İhtiyaç kredisi aylık taksit tutarı: 5.448,98 TL

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

İhtiyaç kredisi tutarı: 200 bin TL

İhtiyaç kredisi vadesi: 24 ay

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,89

İhtiyaç kredisi aylık taksit tutarı: 10.897,96 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Taşıt kredisi tutarı: 50 bin TL

Taşıt kredisi vadesi: 48 ay

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 1.599,73 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Taşıt kredisi tutarı: 100 bin TL

Taşıt kredisi vadesi: 48 ay

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 3.199,45 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Taşıt kredisi tutarı: 200 bin TL

Taşıt kredisi vadesi: 48 ay

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,59

Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 6.398,90 TL

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Taşıt kredisi tutarı: 200 bin Tl

Taşıt kredisi vadesi: 120 ay

Taşıt kredisi faiz oranı: 1,29

Taşıt kredisi aylık taksit tutarı: 3.285,74 TL

ZİRAAT BANKASI 500 BİN TL

Tutar: 500 bin TL

Vade: 120 ay

Faiz oranı: 1,29

Taksit tutarı: 8.214,35

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

İhtiyaç kredisi tutarı: 25 bin TL

İhtiyaç kredisi vadesi: 36 ay

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,91

İhtiyaç kredisi taksit tutarı: 1.027,41 TL

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLAR 2022

İhtiyaç kredisi tutarı: 50 bin TL

İhtiyaç kredisi vadesi: 36 ay

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,91

İhtiyaç kredisi taksit tutarı: 2.054,81 TL

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Konut kredisi tutarı: 500 bin TL

Konut kredisi vadesi: 120 ay

Konut kredisi faiz oranı: 1,29

Konut kredisi taksit tutarı: 8.214,35 TL

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Taşıt kredisi tutarı: 200 bin TL

Taşıt kredisi vadesi: 36 ay

Taşıt kredisi faiz oranı:1,59

Taşıt kredisi taksit tutarı: 7.731,11

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Konut kredisi tutarı: 250 bin TL

Konut kredisi vadesi: 120 ay

Konut kredisi faiz oranı: 1,2

Konut kredisi taksit tutarı: 3.942,01

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

Konut kredisi tutarı: 500 bin TL

Konut kredisi vadesi: 120 ay

Konut kredisi faiz oranı: 1,2

Konut kredisi taksit tutarı: 7.884,02 TL

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 2022

İhtiyaç kredisi tutarı: 10 bin TL

İhtiyaç kredisi vadesi:12 ay

İhtiyaç kredisi faiz oranı: 1,71

İhtiyaç kredisi taksit tutarı: 948,62 TL



