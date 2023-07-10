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Kredi faiz oranları yükselirken bankalardan dikkat çeken karar! Frene bastılar, 25 ay sonra ilk kez oluyor: Tüm gözler 20 Temmuz'da...

10.07.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı sonrasında bankalarda kredi iştahı durma noktasına geldi. Ticari kredilerde 25 ay sonra ilk kez küçülme yaşandı. Tüketici kredisi faiz oranları yükselmeye devam ederken aynı durum orada da yaşandı. Hem ticari hem tüketici kredi büyümelerinin yavaşlamasıyla beraber bankacılık sektöründe toplam kredi büyümesi yüzde 31,9'a, kamuda yüzde 42,2'ye, özel bankalarda ise yüzde 22,6'ya geriledi.

Kredi faiz oranları yükselirken bankalardan dikkat çeken karar! Frene bastılar, 25 ay sonra ilk kez oluyor: Tüm gözler 20 Temmuz'da...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sadece yurt içinde değil, tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Tüm dünya merkez bankalarının aksine 27 aydır faiz indiren TCMB Haziran ayında ilk kez faizleri yukarıya taşıdı ve indirim sürecini sonlandırdı. Yüzde 8,50 seviyesinden yüzde 15 seviyesine yükselen faizlerde kademeli bir artış yapılacağı PPK metnine de yansıdı.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

Şimdi ise tüm piyasanın gözü Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararında. Arttırımın neredeyse kesin olduğu ancak henüz bir tahmin yapılmayan faiz kararı, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

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TİCARİ KREDİLERDE KÜÇÜLME

Bu kapsamda 25 ay sonra ilk kez ticari kredilerde küçülme yaşandı. Merkez Bankası verilerine göre 13 haftalık yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış ticari kredi küçülmesi yüzde 5,11 oldu.

TÜRK LİRASI (240)

BANKALAR TÜKETİCİ KREDİSİNDE FRENE BASTI

Merkez Bankası’nın faiz artırımı bankalarda tüketici kredilerine de yansımış durumda. Ancak yükselen kredi faiz oranlarına karşın bankaların frene bastığı ifade ediliyor. Bu kapsamda kredilerde yaşanan durum verilere de yansıdı. 13 haftalık yıllıklandırılmış arındırılmamış tüketici kredi büyümesi yüzde 39,9'a geriledi.

Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimleri sonrasında büyüme yüzde 100,65 seviyesinde bulunuyordu. Ardından hızla ivme kaybeden büyüme 27 Haziran haftasında yüzde 39,9'a kadar indi. Kamu bankalarında Nisan’ın son haftasında yüzde 125 olan tüketici kredi büyümesi de 27 Haziran haftasında yüzde 29,12'ye düştü. Özel bankalarda ise 13 haftalık yıllıklandırılmış tüketici kredi büyümesi 27 Haziran haftasında yüzde 47,7 ile yüzde 50'nin altına geriledi.

TÜRK LİRASI (363)

Hem ticari hem tüketici kredi büyümelerinin yavaşlamasıyla beraber bankacılık sektöründe toplam kredi büyümesi yüzde 31,9'a, kamuda yüzde 42,2'ye, özel bankalarda ise yüzde 22,6'ya geriledi.


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