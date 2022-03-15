FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi faizleri düştü, talep patladı! İpotekli ev satışı…

Kredi faizleri düştü, talep patladı! İpotekli ev satışı…

15.03.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi faizlerinin düşmesiyle ev almak için harekete geçen vatandaşlar ipotekli satışları patlattı. Ocak-şubat döneminde ipotekli satışların toplam içerisindeki payı yüzde 16,7'den yüzde 20,5'e yükseldi. İstanbul İnşaatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "İkinci el konut satışlarında şubatta son 10 yılın en yüksek ikinci rakamı görülmüş. Dövizden ve altından çıkanların gayrimenkule yöneldiğini görüyoruz" dedi.

Kredi faizleri düştü, talep patladı! İpotekli ev satışı…

Kamu bankalarının kredi faizlerinde uyguladığı faiz oranlarında kasım ayında başlatılan indirim, 2022'nin ilk 2 ayında da satışlara olumlu yansıdı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 adetle başı çekerken, onu 8 bin 464 adetle Ankara, 5 bin 575 ile İzmir takip etti.

İpotekli konut satışları şubatta yıllık bazda yüzde 35,6 artarak 19 bin 888 oldu. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise 2021'nin aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu. İpotekli satışların payı 2021'in aynı döneminde göre yüzde 16,7'den yüzde 20,5'e yükseldi.

iStock-532339986

İKİNCİ ELDE SON 10 YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ RAKAMI

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, banka kredisi kullanımının son 10 yılın ortalamasına göre düşük olduğunu söyledi.

iStock-1089375684

Konut üreticilerinin birinci el satışlarda sunduğu düşük faizli firma kredilerinin tüketiciye cazip geldiğini, bu nedenle ikinci el satışlarda kredi kullanımının daha fazla görüldüğünü dile getiren Durbakayım, vatandaşların kamu bankalarının başlattığı faiz indiriminden yararlandığını, özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini bildirdi.

Durbakayım, "İkinci el konut satışlarında şubatta son 10 yılın en yüksek ikinci rakamı görülmüş. Dövizden ve altından çıkanların gayrimenkule yöneldiğini görüyoruz. İkinci eldeki fiyatlar daha uygun olduğu için bu pazara yönelik ilgi yüksek." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorine indirim mi geliyor?
Çalışanlar için erken emeklilik formülü!Çalışanlar için erken emeklilik formülü!
Dikkat! Cezalar yarıya düşecekDikkat! Cezalar yarıya düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Başhekim ve doktorlar arasında tepki çeken tartışma!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Motorin fiyatına indirim geldi!

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Gram altın ve Bitcoin için çok konuşulacak tahmin

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

Akaryakıt fiyatları tercihleri değiştirdi! O araçlara talep arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Röntgeni görenin ağzı açık kaldı! Cinsel organından çıkanlar...

Röntgeni görenin ağzı açık kaldı! Cinsel organından çıkanlar...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.