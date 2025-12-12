FİNANS

Kredi faizleri neden düşmüyor? Merkez Başkanı Fatih Karahan yanıtladı: “Tek belirleyici değil”

Kredi faizleri düşecek mi? Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, politika faizi ve piyasa faizleri arasındaki farka ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan uzun vadeli kredilerde Merkez Bankası politika faizinin etkisinin nispeten sınırlı olduğunu söyleyerek enflasyona dikkat çekti.

Taner Şahin

Merkez Bankası'nın politika faizini son 4 toplantıda 800 baz puan indirmesine rağmen, kredi faizlerinde ise önemli bir değişiklik yaşanmadı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, politika faizi ve piyasa faizleri arasındaki farka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'na onur konuğu olarak katıldı. Karahan burada yaptığı konuşmada ekonomiye dair önemli açıklamalar yaptı. Karahan, "Merkez Bankası'nın politika faizlerini düşürdüğü dönemde piyasa faizleri neden yükseldi?" sorusuna cevap verdi.

"KISA VADELİ FAİZLER ETKİLENİYOR”

Kredi faizlerindeki değişimleri ve politika faiziyle olan ilişkisini değerlendiren Karahan, "Hanehalkı ve reel sektör için önemli olan piyasadaki faizler. Piyasa faizleri piyasa koşulları içinde şekilleniyor. Merkez Bankası olarak biz politika faizini belirliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli faizler büyük ölçüde Merkez Bankası politika faizi üzerinden şekilleniyor" dedi.

KREDİ FAİZLERİNDE ‘POLİTİKA FAİZİ’ BELİRLEYİCİ DEĞİL Mİ?

Vatandaşlar ve yatırım ortamı için önemli olanın uzun vadeli kredi faizleri olduğunu belirten Karahan, "Bu tür faizlerde politika faizi tek belirleyici değil. Uzun vadeli kredilerde krediyi veren kurumlar paranın değerini koruyabilmek adına fonlama maliyetinden çok o vadede beklenen enflasyonu baz alıyor. Bu nedenle bu tür kredilerde Merkez Bankası politika faizinin etkisi nispeten sınırlı. Uzun vadeli kredi faizleri daha çok enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyon beklentileri ve belirsizlik üzerinden şekilleniyor" şeklinde konuştu.

KREDİ FAİZLERİ NEDEN DÜŞMÜYOR?

Kredi faizlerinin neden düşmediği konusuna da değinen Karahan, "Merkez Bankası'nın politika faizlerini düşürdüğü bu dönemde piyasa faizleri neden yükseldi? Bunu anlamak için bu dönemdeki enflasyon beklentilerine bakmak yeterli. Enflasyon beklentileri bu süreçte 25 puandan fazla yükseldi. Bu nedenle finansal piyasadaki aktörler fonlama maliyeti düşse de bunu orta ve uzun vadeli kredilere yansıtmaktan çekindiler. Sonuç olarak piyasadaki faizler politika faizinden farklı yönde hareket etti." ifadelerini kullandı.

“PİYASA FAİZLERİ CİDDİ ÖLÇÜDE GERİLEDİ”

Karahan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tersi örnekler de mümkün haziran ayında TCMB olarak faizleri sabit tutmayı tercih ettik. Ancak bu dönemde hem mayıs hem haziran ayı enflasyonunun olumlu gelmesiyle birlikte enflasyon beklentileri iyileşti ve fonlama maliyetleri düşmemiş olsa dahi piyasa faizleri ciddi ölçüde geriledi."

