FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi faizleri uçtu! Konut kredisiyle ev almak için doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Kredi faizleri aldı başını gitti. Konut kredisi hesaplamaları vatandaşları adeta isyan ettiren bir noktaya getirdi. Konut kredisinde faizler yüzde 3’ü aştı. Dar gelirlilerin ev sahibi olması hayal olurken, üst gelir grubundakiler de taksit ödeyemez duruma geldi. Karı koca doktor olsa bile aldıkları maaşla kredi taksiti ödemek neredeyse imkansız hale geldi. Konut kredisi çekenler ev fiyatının 2 katını faize ödüyor. İşte konut kredisinde ortaya çıkan tablonun detayları…

Kredi faizleri uçtu! Konut kredisiyle ev almak için doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Konut kredisi faizleri dar gelirli vatandaş için korkunç bir hale geldi. Başını sokacak bir ev almak için taksitleri ödeyecek geliri olanlar da yüksek faizi göze almak zorunda. Türkiye’de konut fiyatlarında 5-6 yılda yaşanan ortalama 13-15 kat artış yüzünden, iyi gelire sahip kesim de ev alamaz hale geldi. Alınacak ev için yüzde 25 peşinatı olanlar dahi, kalan yüzde 75’lik bölüm için kullanılan aylık yüzde 2.89 faizli kredide bugünkü, ev fiyatının 2 katını faize ödüyor.

Oysa 5 yıl önce, yani haziran-temmuz 2020’de sunulan aylık yüzde 0.69 faizli kredi imkanı tekrar sunulmuş olsa, 5 milyon liralık konut için kullanılan 3 milyon 750 bin lira krediye 9 milyon 695 bin lira değil 1 milyon 776 bin lira faiz ödeyecekti.

Aynı şekilde 112 bin TL yerine 46-47 bin TL taksit ödenecekti. Mevcut faiz oranıyla, kullanılan 3 milyon 750 bin TL kredide toplam geri ödeme 10 yıl sonunda 13 milyon 445 bin lirayı geçiyor.

3

KREDİ TAKSİTLERİ YÜKSEK KİRALARI BİLE GERİDE BIRAKTI

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Bugün; İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerde 4 kişilik bir ailenin, merkezi sayılacak semtlerdeki yeni bir binada 10 milyon liranın altında 3+1 daire bulması mümkün değil. Merkezde, 1999 depremi öncesi binalardaki 3+1’lere bile 45-50 bin lirayı bulan kiralar isteniyor. 10 milyon liraya ev almak isteyen ortanın üstü gelir seviyesindeki kesim, yüzde 25 peşinatları hazır olsa bile, 120 ay vadeli 7.5 milyon liralık krediye 224 bin 89 TL taksit ödemek zorunda kalıyor.

5 YIL ÖNCEKİ FAİZ OLSAYDI

7.5 milyon TL krediyi bugünkü yüzde 2.89 faizle bankadan kullandığınızda 10 yıl sonunda yaklaşık 19.4 milyon lirayı faize ödüyorsunuz. 10 yılda toplam ödeme de 26 milyon 890 bin 687 lirayı buluyor. 5 yıl önceki yüzde 0.69’luk faiz kampanyasındaki gibi kredi imkanı olsa, 224 bin 89 TL yerine 92 bin 100 TL taksit ödenecekti.

2

Faize ise 10 yıl sonunda ev fiyatının 2 katı değil, 3 milyon 553 bin TL ödenecekti. Aradan geçen 5-6 yılda sadece 1 milyonluk evler 15 milyona çıktığı için değil, bu faiz yükünden dolayı da ev almak hayal oldu.

DOKTOR KARI-KOCA BİLE BU TAKSİTLERİ ÖDEYEMEZ

İyi gelir seviyesine sahip doktorlar bile mevcut fiyatlarla kredi kullanıp ev alamıyor. 5 yıl önceki 1 milyon TL fiyattan, 3+1 daire alan ve evin yüzde 75’i değerinde kredi kullanan doktor karı-koca, maaşın birini takside ödeyip, bir maaşla geçinebiliyordu.

Bugün ise kamuda görevli, uzman doktor çift, her biri 109 bin TL’den toplamda 218 bin TL maaş alıyor. 7.5 milyon TL kredi kullanıp 3+1 daire aldıklarında 10 yıl boyunca 224 bin 89 TL taksit ödemeleri gerekiyor. İkisinin toplam maaşından fazla taksit ödemesi gerekiyor. 5 yıl önce 750 bin TL kredi kullanıp 1 milyon liraya ev alsalar, o dönem sunulan aylık yüzde 0.69 faizli krediye 9.100 TL taksit ödeyeceklerdi. 2020’de uzman doktor maaşı yaklaşık 9 bin TL olduğu için 1 maaş kredi taksitine gitse bile geçinmeleri mümkündü.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 ay sonra böylesi ilk kez oldu! Kuyumcular hareketlendi6 ay sonra böylesi ilk kez oldu! Kuyumcular hareketlendi
112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi Doktor faiz kredi Kira maaş kredi faizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

Özerklik mi istiyorlar? DEM Partili Bakırhan açıkladı

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

Dev şirket kullanıcılarına tazminat ödeyecek

Dev şirket kullanıcılarına tazminat ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.