Kredi Kartı borcu 60 aya kadar yapılandırılabilecek... Ekonomist Murat Turgut canlı yayında açıkladı: Bu belki de bir 'başlangıç'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında yapılan yeni düzenlemeyi dün akşam saatlerinde duyurmuştu. Yapılan açıklamaya göre BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.

Yapılan düzenlemede kredi kartlarında asgari ödeme oranında da yenilik yapıldı. BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre, yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

YENİ DÜZENLEME GELİR Mİ?

Ekol TV'nin canlı yayına katılan Ekonomist Murat Turgut konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turgut, Merkez Bankası ve BDDK'nın elinde bulundurdukları verileri bilmediklerini aktardı ve, "Buzdağının görünen yüzünü konuşuyoruz ama belkide bilmediğimiz tarafta çok büyük bir olay var. Belkide kredi kartları için daha büyük bir düzenleme gelmek üzere, bu belkide bir başlangıç" diyerek yeni düzenlemelerin gelebileceğine dair açıklamada bulundu.

ŞU AN KREDİ KARTINA BORÇLANAN BİRİ KARLI OLABİLİR

Şu anda kredi kartına borçlanan bir vatandaşın yaşayabileceği avantajdan bahseden Turgut, "Şu anda kredi kartına borçlanan bir vatandaşımız seneye bu zamanlarda bu faizler geçerli olmayacağı için çok avantajlı bir hale gelebilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.