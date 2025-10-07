FİNANS

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son 3 gün kaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından başlatılan bu yapılandırma sürecinde, son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirlendi; bu tarih sonrasında yapılandırma imkanı ortadan kalkacak. Uzmanlar ise ödeme gücü bulunmayan vatandaşların borçlarını uzun vadeye yayarak taksitlendirmelerinin ve düzenli ödeme planı oluşturmalarını tavsiye ediyor.

Ezgi Sivritepe

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin 48 ay vadeyle Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 3.11 oranındaki faiz oranıyla yapılandırılacağına ilişkin "tavsiye niteliğinde kararı" geçerliliğini koruyor.

10 EKİM'DE SONA ERECEK

10 Temmuz 2025 ve öncesini kapsayan yapılandırmaya ilişkin olarak 3 ay süre verildi ve başvurular yapılmaya devam ediyor. Başvurular 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek ve yapılandırma imkanı ortadan kalkacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLİR?

Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu ediliyor. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık "30 günü aşan" değil, "her türlü gecikmiş ödeme" olarak güncellendi.
Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.
SON 3 GÜN KALDI!

Borcunu yapılandırmak isteyenler için son günler yaklaşıyor. Yapılandırma başvurularının tamamlanmasına yalnızca 3 gün kaldı.
Uzmanlar, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların borçlarını uzun vadeye yayarak taksitlendirmelerinin ve düzenli ödeme planı oluşturmalarının kendi menfaatlerine olacağı uyarısında bulunuyor.

Aksi halde yalnızca asgari ödeme yapılması veya hiç ödeme yapılamaması durumunda borçlular temerrüde düşme, kredi notunun olumsuz etkilenmesi ve yüksek faiz yükleriyle karşı karşıya kalma riskiyle karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

