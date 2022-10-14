Kredi kartı borcu olanları sevindiren haber! Sicil affı geliyor… Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Sicil affının ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Sicil affı, anapara ve taksit ödemesi 1 Ekim 2022'den önce olan borçları kapsayacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen kişilerin ya da yapılandıran vatandaşların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek. İşte sicil affı hakkında detaylar

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sicil affının ne zaman çıkacağı hakkında henüz tarih açıklaması yapılmadı. AK Parti torba ekonomi teklifinde "kara liste" olarak da bilinen bozuk banka sicillerini de ele aldı. Teklifte yer alan düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023'e kadar borcunu ödeyenin sicili temizlenecek. Düzenleme, anapara ve taksit ödemesi 1 Ekim 2022'den önce olan borçları kapsayacak.

Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları sebebiyle kredi puanları düşen kişilere sicili düzeltme şansı tanınacak.

SİCİL AFFINDAN KİMLERİ FAYDALANACAK?

Sicil affı hakkından anapara ve taksit ödeme tarihi, 1 Ekim Cumartesi gününden önce olan vatandaşlar ile şirketler faydalanabilecek.

Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen kişilerin ya da yapılandıran vatandaşların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

Öte yandan kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu vatandaşlar ya da şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar da dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

