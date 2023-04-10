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Kredi kartı, cep telefonu, para, kimlik… Binlercesi orada unutuldu: ‘Çok ilginç şeyler görüyoruz, gelin alın’

10.04.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 13 ile hizmet veren ve günde 25 bin kişinin giriş yaptığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulan binlerce nüfus cüzdanı, ATM kartı ve birçok eşya sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. Görevliler ise unutulan eşyalar için vatandaşlara çağrı yaparak, “Gelsinler, alsınlar diye ama şu ana kadar gelip pek soran olmadı” dedi.

Hastaneye çeşitli nedenlerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının çeşitli servis ve bölümlerde unuttuğu, nüfus cüzdanı, ATM kartı, ehliyet, cep telefonu, para, ziynet eşyası, otomobil anahtarı, gözlük cüzdan, kol saati, baston, kapı zili, ayakkabı gibi birçok eşya, hastane personeli ve vatandaşlarca bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim ediliyor. Burada tek tek kayıt altına alınan eşyalar, gelen sahiplerine teslim ediliyor.

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Kayıp eşya bölümünde 3 bine yakın kimlik ve ehliyet bine yakın ATM kartı olduğunu belirten Şehir Hastanesi Destek Hizmetleri ve Kalite Müdürü Ümit Veli Kaban, şunları söyledi:

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"Bunlar süreç içerisinde hastanemizde vatandaşlarımız tarafından kaybedilmiş veya unutulmuş eşyalar. Unutulan veya kaybolan bu eşyalar, buluntu eşya evrak tutanakları ile güvenlik görevlileri tarafından kayıt altına alınıyor. Vatandaşlarımızın gelip unuttukları veya kaybettikleri eşyalarını almalarını bekliyoruz. Burada biriken eşyalar, kimlikler, kredi kartları, gözlükler, cüzdanlar, paraların maalesef şimdiye kadar sahipleri çıkmadı. Nüfus cüzdanları ve kredi kartları şu an emin ellerde. Ama unutulmamalı ki kötü niyetli kişiler tarafından bulunsa istenmeyen olaylar yaşayabilir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Kayıp eşyalar arasında çok ilginç şeyler görüyoruz. Yok yok. Telefonundan tutun da otomobil anahtarına varana kadar her şey var. Otomobil anahtarını burada unutan vatandaşın nasıl gittiğini de merak ediyoruz. Bunları vatandaşlarımıza zaman zaman duyurmaya çalışıyoruz. Gelsinler, alsınlar diye ama şu ana kadar gelip pek soran olmadı."


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