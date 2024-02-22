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Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası herkes bunu merak ediyordu: Kasım ayından bu yana…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı düzenlemesinde konuşulan ihtimallerden biri de kredi kartı faiz oranlarıydı. Merkez Bankası faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit bıraktı. Faiz artışlarına rağmen Kasım ayından bu yana sabit bırakılan kredi kartı faiz oranları bu ay da değişmedi. Böylece 3 ayda da sabit bırakıldı.

Kredi kartı faiz oranları ne oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası herkes bunu merak ediyordu: Kasım ayından bu yana…

Kredi kartı düzenlemesi tartışmaları devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Banka Şubat 2024 için politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası’nın kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip ediliyordu. Peki kredi kartı kullanımı sınırlaması için ihtimal dahilinde olan faizler ne oldu? Kredi kartına sınırlama geldi mi? İşte detaylar…

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DEĞİŞMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" demişti.

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Merkez Bankası kredi kartı faizlerini Kasım ayından bu yana değiştirmezken, referans faiz oranları üst sınırını yüzde 3,11 olarak uyguluyordu. Asgari ödeme tutarı ise 2022’den beri sabit tutuluyordu. Merkez Bankası kredi kartı faizlerini bu ay da sabit bıraktı.

‘PARAN KADAR HARCA’ DÖNEMİ

Kredi kartı kullanımını azaltmayı teşvik edecek uygulama 3 kamu bankasından geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortak bir karar ile banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdü. Akaryakıt istasyonlarında ise bu oran yüzde 2,25’e çekildi. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmede de yüzde 50 indirim yapıldı.

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