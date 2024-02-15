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  4. Kredi kartı için 5 maddeli düzenleme masada! Ekonomist Şenol Babuşcu sıraladı: ‘İlk planda…’

Kredi kartı için 5 maddeli düzenleme masada! Ekonomist Şenol Babuşcu sıraladı: ‘İlk planda…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
15.02.2024 09:52 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı kullanımını sınırlandırmak için çalışmalar yapılırken, devreye girecek uygulamalar da merak ediliyordu. Ekonomist Şenol Babuşcu merak edilen düzenlemenin detaylarını madde madde anlattı. Babuşcu, “Faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, mevcut uygulamadaki taksit sayısının azaltılması/kaldırılması gibi önlemler ilk planda uygulanabilecekler arasında” dedi.

Kredi kartı için 5 maddeli düzenleme masada! Ekonomist Şenol Babuşcu sıraladı: ‘İlk planda…’

Bir süredir kredi kartı kullanımına sınır getirileceği konuşuluyordu. Hatta ekonomi yönetimi kredi kartları için bir hazırlık yapıldığını resmen duyurmuştu. Herkes atılacak bu adımların ne olduğunu merak ederken Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu hangi önlemlerin masada olduğunu tek tek sıraladı.

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YENİ VERGİLER YOLDA

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, 'yeni vergiler' veya 'vergi artışları' ihtimalinin yüksek olduğunu, ancak vatandaşın daha fazla gücü kalmadığı için mevcut durumdakileri artırmak yerine yeni vergiler gelmesinin daha olası olduğunu belirtti.

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1 YILDA YÜZDE 100’Ü AŞTI

10Haber'de yer alan habere göre Babuşcu, “Kredi kartları son dönemde özellikle enflasyonu düşürme çabaları çerçevesinde sıklıkla gündeme getirilmeye başlanan bir ürün. Kredi kartlarındaki kullanım rakamlarına baktığımızda son bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde hatta yüzde 100'ü geçen seviyede bir artış olduğu görülüyor" bilgisini paylaştı.

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“HEPSİ OLMASA BİLE BİRKAÇI UYGULANACAK”

Uzman isim şöyle devam etti:

"Bu çerçevede kredi kartlarında çeşitli önlemlerin devreye sokulması söz konusu olabilir. Bu önemler neler olabilir diye baktığımızda öncelikli olarak: Faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, mevcut uygulamadaki taksit sayısının azaltılması/kaldırılması gibi önlemler ilk planda uygulanabilecekler arasında yer alıyor. Hepsi olmasa bile bir ya da birkaçının uygulanacağını düşünüyorum."

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“PARA POLİTİKASINDA CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Babuşcu, "Seçimin ardından para politikasında gevşeme olacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Zaten şu anda uygulanan para politikalarına bakıldığında sıkı bir para politikası uygulandığı da söylenemez. Seçim nedeniyle yapılamayan para politikası uygulamalarından bir miktar doz artırımı gündeme gelebilir. Ancak bunların da olması gereken seviyede etki yaratmayacağı ortada."

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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