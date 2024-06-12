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Kredi kartı ile alışverişte 'kart numarası' devri bitiyor: Tarihi duyurdular

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.06.2024 09:19
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2030 yılında Avrupa'da çevrimiçi alışverişlerde kredi kart numarası girmenin zorunlu olmadığı bir uygulama hayata geçirilecek. Bu uygulamada 16 haneli kart numaraları yerine rastgele oluşturulmuş "token"lar kullanılacak. Tokenler, cihaz ve platformdan bağımsız olarak çalışacak ve biyometrik doğrulama ile tek bir tıklamayla ödeme yapılmasını sağlayacak.

Kredi kartı ile alışverişte 'kart numarası' devri bitiyor: Tarihi duyurdular

Kartlarla ödeme sistemleri şirketlerinden Mastercard internet alışverişinde kredi kartı numarası girme zorunluluğunu kaldıracak. Avrupa’da 2030 itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kapsamında tüketiciler 16 haneli kart numarası girmeyecek. Şirket bu kuralın cihazdan ve platformdan bağımsız olarak kullanılacağını söyledi.

KART NUMARASI YERİNE DİJİTAL TOKENLER GELECEK

CNBC’nin haberine göre 2030 yılı itibariyle internet alışverişlerinde kart numarasının yerini rastgele oluşturulacak dijital tokenlar alacak. Şirket uygulamanın hayata geçirilmesi için şimdiden bankalar, fintek şirketleri, e-ticaret firmaları ve sektörün diğer ortaklarıyla iletişimde olduklarını belirtti.

Uygulama hayata geçerse tüm internet alışverişleri tek tıkla yapılabilecek. Şirket, anlık ve rastgele oluşturulan tokenlar nedenlar nedeniyle internet sahteciliklerinin de önüne geçileceğini savunuyor.

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Şifreler yerine de Mastercard geçiş anahtarı (passkey) adını verdiği bir uygulamayı devreye alacak. Ayrıca kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama imkanı da tanınacak. Tokenların otomatik olarak yenilenmesiyle ileride sizi tanımlayan token değişse de platformlarda otomatik güncellenecek. Yani kart değişikliğinde yaşanan yeniden kaydetme probleminin önüne geçilecek.

SAHTECİLİK AZALACAK

Junniper Research’ün araştırmasına göre 2028 itibarıyla internet ödemeleri alanında sahtecilik yıllık 98 milyar dolar büyüklüğüne ulaşacak. Önümüzdeki beş yıllık süreç toplandığında 360 milyar dolarlık bir dolandırıcılık söz konusu.

Tokenlaştırma projesiyle bu miktarın yüzde 50 oranında azaltılacağı savunuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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