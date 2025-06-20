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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yolda: Taksit süresi 6 aya çıkabilir

Kredi kartı kullanan pek çok kişi taksit süresi ve nakit avans limitinin az olmasından şikayetçiydi. Bu konuyla ilgili yeni düzenleme geliyor. BDDK'nın kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenleme üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Mevcut 25 bin TL olan nakit avans limitinin 50 bin TL’ye çıkarılması ve 3 ay olan taksit süresinin 6 aya uzatılması gündeme getirildi. İşte detaylar...

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yeni düzenleme yolda: Taksit süresi 6 aya çıkabilir
Cansu Akalp

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren bir gelişme gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme kapsamında, mevcutta 25 bin TL olan kredi kartı nakit avans limiti, 50 bin TL’ye çıkarılabilir.

Sözcü'nün haberine göre, yapılacak düzenlemeyle birlikte kredi kartı sahipleri, acil ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut limitin iki katına yakın bir miktarda nakit çekim yapabilecek. Bu durum, özellikle ekonomik dalgalanmalardan etkilenen bireylerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

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TAKSİT SÜRESİ 6 AYA KADAR ÇIKARILABİLİR!

Söz konusu düzenleme yalnızca nakit limitle sınırlı değil. Aynı zamanda taksitli nakit avans işlemlerinde de bir genişleme yapılması planlanıyor. Şu anda en fazla 3 ay olan taksit süresi, yeni düzenleme ile birlikte 6 aya kadar çıkarılabilir. Böylece, kredi kartı kullanıcılarına daha esnek ödeme koşulları sunulmuş olacak.

BANKALAR GÜNCELLEMEYE HAZIRLANIYOR!

Yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, bankaların kredi kartı limitleri ve taksit planlarını güncellemesi bekleniyor. Ancak bu değişikliğin resmiyet kazanacağı tarih henüz açıklanmadı. Bankalar, sürece göre kullanıcılarını bilgilendirecek.

Kredi kartı sahiplerinin, mevcut nakit avans limitlerini ve taksit seçeneklerini öğrenmeleri için mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeleri öneriliyor. Bu yolla, kişisel limit bilgilerine hızlıca ulaşmak mümkün.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık kredi kartı
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kimse kullanmayınca yükseltirwiniz kullanmayın dahada çöksünler
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