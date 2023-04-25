Kredi kartı kullananlar dikkat! E-Devlet üzerinden başvurulabiliyor: O parayı geri alabilirsiniz

Ankara'da bir tüketici, kredi kartından aidat ücreti kesen bankayla mahkemelik oldu. Üstelik davayı açan bankaydı. Sonunda kazanan ise tüketici oldu.

Banka, kredi kartı aidatı kesince müşteri itiraz etti, o itiraz üzerine şikayetçi olan banka ise davayı kaybetti. Ankara’da yaşayan Feyyaz Bulut Gürbüzer bankası kredi kartından 189 TL’lik bir ücret kesintisi yapınca bunun nedenini araştırdı ve bu tutarın yıllık kart aidat ücreti olarak alındığını öğrenince bankaya giderek başvuru yaptı. Gürbüzer yaptığı başvuru ile kesilen tutarın kendisine iade edilmesini istedi.

HAKSIZ BİR KESİNTİ OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

E-Devlet üzerinden de başvuruda bulunan Gürbüzer bir ret yanıtı daha alınca bu kez Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundu. Banka ise konuyu Ankara 2.Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı. Banka başvurusunda sözleşmesinde ücretsiz kart seçeneğinin de olduğunu ancak müşterinin bunu tercih etmediğini belirtti ve hakem heyetinin aldığı kararın iptalini istedi. Kredi kartı sözleşmesinin taraflar arasında müzakere edildiğine dair kanıt olmadığını belirten mahkeme ise bankanın iptal talebini reddetti. Aylık aidatların haksız bir kesinti olduğunu düşünen tüketiciler için ise mahkemenin bu kararı emsal teşkil edecek.

“HAKKINIZI ARAYIN”

Show Haber’e konuşan Feyyaz Bulut Gürbüzer ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kredi kartı ekstremi kontrol ettiğimde yıllık kullanım aidatı alınmış. Duruşmada da halim lehimize karar verdi. Daha önceki yıllarda kesmiyorlardı bu yıl para kesiminde bulundular ben de haksız olduğunu düşündüğüm için e-devlet üzerinden başvuruda bulundum. Bırakmasınlar ne kadar olursa olsun hakkını arasınlar banka sizden hiçbir şekilde haksız yere para alamaz.”



