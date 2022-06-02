Kredi kartı kullananlar dikkat! Rekor kırıldı

Kartlı harcamalar rekor kırdı. Yükselen enflasyonla artan fiyatlar vatandaşı daha fazla kart kullanımına yöneltti.

Merkez Bankası verilerine göre 20 Mayıs haftası itibariyle kredi kartı harcamaları 64 milyar 59 milyon lirayla yeni zirveyi gördü.

Harcamalarda geçen yıla göre yüzde 119 artış yaşandı. Artış enflasyondan arındırıldığında ise yüzde 29 oldu.

Kartlı harcamalardaki artış kalemlerine bakıldığında daha sık zamlanan ürünler dikkat çekiyor.

EN ÇOK AKARYAKITA HARCANDI

20 Mayıs haftasında akaryakıt istasyonlarında kartlı harcamalar 5 milyar 444 milyon liraya çıktı. Bu oran geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 229,23'lük artışa işaret ediyor.

Enflasyondan arındırıldığında da yüzde 93,7 ile neredeyse ikiye katlanmış durumda.

Yine enflasyondan arındırıldığında bir yılda oldukça yüksek artış yaşanan diğer bir kalem ise içkili yerlerdeki harcamalar. 20 Mayıs itibariyle bu grupta harcama tutarı 91 milyon 53 bin lira.

Geçen yılın aynı haftasına göre değişim yüzde bin 683 olurken enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 948 olarak gerçekleşiyor.

Bu yüksek artışta geçen yıl virüs kısıtlamalarının uygulanması da rol oynuyor..

Konaklama harcamaları da pandemi dönemindeki kayıplar ve yüksek maliyetlerin fiyatlara yansımasıyla enflasyonun üzerinde artış yaşanan harcama kalemleri arasında yer aldı.

