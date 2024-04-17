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Kredi kartı kullanımı yurt dışında da yankı buldu! Fitch'den Merkez Bankası'na çağrı: 'Finansal koşulları sıkılaştır...'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.04.2024 13:51
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Türk bankalarının bireysel kredi kartı kredilerindeki hızlı büyüme nedeniyle risk altında olduğu belirtildi. ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi kartı kredilerinin yüzde 162 oranında büyüdüğünü ve Merkez Bankası'nın finansal koşulları sıkılaştırmasının gerekliliğine işaret etti.

Kredi kartı kullanımı yurt dışında da yankı buldu! Fitch'den Merkez Bankası'na çağrı: 'Finansal koşulları sıkılaştır...'

Fitch Ratings tarafından konuya ilişkin yayımlanan raporda, “Hanehalkları enflasyonist ortamda alımlarını öne çekmek ve taksitlerle alım maliyetlerini aylara yaymak amacıyla kredi kartı kullanımlarını kayda değer şekilde artırdılar” değerlendirmesi yer aldı.

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2023'TE YÜZDE 162 ORANINDA BÜYÜME

Rapora göre, teminatsız bireysel borç verme, alınan makroihtiyati önlemlere karşın Mayıs 2023 yerel seçimleri sonrası hızlı şekilde artış kaydetti.

Merkez Bankası’nın tüketici kredileri ile kredi kartı borçlanmasını soğutmaya odaklı hedefli bankacılık düzenlemeleri ile birlikte daha sıkı finansal koşullar tesis etmeye devam edeceği görüşü yer alan raporda, bireysel kredi kartı kredilerinin 2023 yılında yüzde 162 oranında büyüyerek enflasyonun ve nominal kredi büyümesinin çok üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.

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ALIŞVERİŞLER ÖNE ÇEKİLDİ

Raporda, "Hızlı büyüme birinci çeyrekte de devam etti (yüzde 19). Bireysel kredi kartları, 2022 sonunda yüzde 6,0 ve 2021 sonunda yüzde 4,3 olan bankacılık sektörü canlı kredilerinin 2023 sonunda yüzde 10,1'ini oluştururken, takipteki kredilerin yalnızca yüzde 8,1'ini oluşturdu. Hanehalkı, enflasyonist ortamda alışverişlerini öne çekmek ve taksitle ödeme yaparak satın alma maliyetlerini birkaç aya yaymak için kredi kartı kullanımını önemli ölçüde artırttı" ifadeleri yer aldı.

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MERKEZ BANKASI'NA SIKILAŞMA ÇAĞRISI

Türkiye'de Mayıs 2023'te yapılan seçimlerden bu yana enflasyonu kontrol altına almak için alınan ve yakın zamana kadar aylık kredi büyümesine sınırlama getiren çeşitli makro ihtiyati tedbirlere rağmen teminatsız perakende kredilerinin hızla arttığına dikkat çeken raporda,"Merkez Bankası'nın, tüketici ve kredi kartı kredilerindeki büyümeyi soğutmak için hedeflenen banka düzenlemelerinin yardımıyla daha sıkı finansal koşullar uygulamasını bekliyoruz" denildi.

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