Kredi kartı limitleri için BDDK'dan açıklama: Yeni bir karar yok

Kredi kartı limitlerine yönelik düzenlemenin askıya alındığına yönelik iddialar ve haberler sonrası BDDK'dan açıklama geldi.

BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.

Kaynak: AA