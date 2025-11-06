FİNANS

Kredi kartı nedir, nasıl çalışır?

Mağazalardan ya da online satış sitelerinden yapılan alışverişlerde, çeşitli mal ve hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemelerde birden fazla ödeme seçeneği kullanılabilmektedir. Banka kartı ve kredi kartı da bu ödeme seçenekleri arasında yer almaktadır.

Ferhan Petek

Kişiler ya da firmalar, anlaşmalı oldukları müşterileri oldukları bankalar tarafından kendilerine verilen ya da talep ederek alabildikleri banka kartları ile ödeme yapabilirler. Kullanıcılar banka hesaplarındaki bakiyeyi kullanıp alışveriş yapabilir ya da çeşitli fatura ödemelerini banka kartı kullanarak gerçekleştirebilir. Sadece fiziksel olarak yapılan alışverişlerde değil çevrimiçi alışverişlerde de banka kartı kullanarak ödeme yapabilmek mümkündür.

Kredi kartı nedir?

Banka kartı dışında bir diğer kart ödeme seçeneği de kredi kartıdır. Ortak benzer özellikleri olsa da kredi kartı ve banka kartı birbirlerinden bazı özellikleri ile ayrılmaktadır. İki kart türünün en belirgin farkı banka kartlarının banka hesabında bulunan miktar kadar kullanılabilmesidir. Bu yüzden de faiz ve borçlanma gibi ek maliyetler ödenmesi gerekmez. Ayrıca kredi kartları kullanıcılarına ek avantajlar sunulabilmektedir.

Kredi kartı, kullanıcılarına ödeme yapma, nakit para çekimi, puan toplama gibi çeşitli işlem seçenekleri sunmaktadır. Taksitli alışveriş yapma imkanı, banka müşterilerini kapsayan kampanyalardan yararlanma gibi imkânlar da kredi kartı kullanıcılarının sahip olabildiği imkanlar arasında yer almaktadır.

Bankaların ve çeşitli finans kurumlarının müşterilerine bireysel ya da kurumsal olması fark etmeksizin sunduğu, anlaşmalı firmalar ve POS cihazı bulunan alışveriş noktalarında ödeme yapma imkanı veren, bankanın ATM cihazlarından nakit avans çekilebilmesini sağlayan, yapılan harcamaların aylık olarak bankaya tek seferde ya da taksitli olarak ödenmesine imkan veren kartlardır.

Türkiye’de kredi kartının ilk kez 1968 yılında olduğu bilinmektedir. İlk çıktığı zaman daha az sayıda kullanıcısı bulunan kredi kartları günümüzde neredeyse her kişide ve kurumda kullanılır hale gelmiştir. BDDK tarafından yapılan düzenlemeleri içeren yönetmelikler 2016 yılındaki Resmi Gazete sayısında yayınlanmış ve bu şekilde resmi hale gelmiştir.

Kredi kartı nasıl çalışır?

Kredi kartı kullanıcıları, kartlarını limit belirleme işlemi yaptıktan sonra çeşitli ödemeler ve alışverişler için hem fiziksel olarak hem de çevrim içi alışverişlerde kredi kartlarını kullanabilirler. Türkiye’de kredi kartlarına dair her türlü faaliyet Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kısaca BDDK tarafından denetlenmektedir.

Kart borcu aylık olarak minimumu ya da tamamı olacak şekilde ödenebilen kredi kartları yalnızca nakit yerine geçebilen bir ödeme türü değildir. Bunun dışında şu imkanlar da kredi kartı kullanıcılarına bankadan bankaya değişiklik göstermek üzere sunulmaktadır:

  • Kampanyalardan yararlanma
  • Puan ve mil biriktirme
  • Nakit avans çekme
  • Online alışverişlerde ödeme
  • Fatura ödemeleri
  • İndirimlerden faydalanabilme
  • Taksitli alışveriş yapabilme

Bilinçli bir şekilde kullanıldığı zaman kullanıcılarına ödeme esneklikleri de sağlayan kredi kartları, düzensiz harcamalar ya da kart borcu ödemelerinde aksamalar yaşanması hâlinde kişilere ve kurumlara sorun da oluşturabilmektedir.

Kredi kartları, bankaların müşterilerine verdikleri belli limitler ile çalışmaktadır. Bu limit kişilerin ve kurumların belirlediği, aylık geliri ya da kredi geçmişleri gibi unsurlar göz önüne alınarak banka tarafından değerlendirilir. Ödeme şekli olarak kredi kartının kullanıldığı her harcama da bu limitten düşürülmektedir.

Her ay sonunda belirlenen günlerde bankadan kredi kartı için hesap özeti gönderilir.
Banka kartı kullanılarak yapılan ödemeler direkt olarak hesap bakiyesine yansır ve ödeme tutarları hesaptaki bakiyeden otomatik olarak düşer. Ancak kredi kartlarında kredi limiti olduğu sürece o kadarlık ödeme yapılabilir.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım tavsiyesi içermez.

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
