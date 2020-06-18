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Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2020 08:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı; hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcamalarda taksit sayısını 18 aya yükseltti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi kartı olanlar dikkat! Seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısı artırıldı

Ticaret Bakanlığı milyonlarca kişiyi ilgilendirecek karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay kredi kartına taksit uygulaması yapılabilecek.

Böylece koronavirüs nedeniyle iş hacminde düşüş yaşayan turizm sektörü uzayan taksit imkanıyla daha fazla misafir ağırlayabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

resmı gazete


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