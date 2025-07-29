Kredi kartı ve nakit avans indirimi için 2 gün kaldı! Bankalar SMS atmaya başladı... Gözler 1 Ağustos'ta

Faiz indirimi sonrası piyasalar hareketlenecek mi? Kredi faizleri de düşecek mi? soruları gündemdeyken, kredi kartlarının nakit avans ve KMH faizlerinde indirime gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan indirim kararı sonrası bankalardan 2 gün kala bilgi mesajları gelmeye başladı. Peki faiz indirimleri ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta perşembe günü politika faizini 300 baz puan düşürerek %46’dan %43 seviyesine çekti. Piyasaların beklediği karar sonrası bir indirim de kredi kartı kullanıcıları için geldi.

Bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren düzenlemeyle birlikte, nakit avans ve KMH faizleri düşürüldü.

İKİ GÜN KALA BANKALAR SMS GÖNDERMEYE BAŞLADI

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin 1 Ağustos'ta başlaması için geri sayıma geçilirken, bankalardan da bilgi mesajları gelmeye başladı.

Yeni faiz oranlarının yürürlüğe girmesine iki gün kala, bankalar müşterilerine bilgilendirme mesajı göndermeye başladı. SMS’lerde, yapılan düzenlemelerin sözleşme değişikliği kapsamında olduğu vurgulanıyor.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NASIL OLACAK?

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ağustos 2025’ten itibaren kredi kartı faiz oranları şu şekilde değişiyor:

Yirmi beş bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 ile sabit kaldı.

Yirmi beş bin – yüz elli bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

Yüz elli bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşürüldü.

NAKİT AVANS VE KMH FAİZLERİ KAÇA DÜŞTÜ?