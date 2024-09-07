Kredi kartına düzenleme sinyali! SGK veri toplayacak: Kartlara 'gerçek limit' ayarı geliyor

Önümüzdeki 3 yılın ekonomi politikalarına şekil verecek Orta Vadeli Plan’a (OVP) göre sosyal yardım sistemi, fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak.

Bu kapsamda OVP’deki düzenlemelerden en dikkat çekeni kredi kartlarına ilişkin oldu. Kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak için, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonu sağlanması planlanıyor. İç talebi dengelemek, enflasyon beklentilerini çıpalamak ve cari açığı azaltmak amacıyla da bireysel krediler ve hedefli olmayan ticari kredilerde seçici miktarsal sıkılaştırma politikaları uygulanacak.

SOSYAL YARDIM SİSTEMİNDEN YATIRIMLARA… DÜZEN SİL BAŞTAN

Milliyet’in haberine göre, OVP’de hayatı etkileyecek bazı düzenlemeler ise şöyle olacak:

Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek. Yardım sistemi, işgücüne katılıma engel olmayacak, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacak.

Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan geri ödeme kriterleri incelenecek, değer bazlı geri ödeme yöntemleri yaygınlaştırılacak ve yurtdışından temin edilen ilaçlar gibi hızlı artış gösteren gruplarda harcamaların etkinleştirilmesi sağlanacak.

KİT’lerde performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak, kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak.

Farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması ve uygulama yeknesaklığının sağlanması amacıyla “Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu” kurulacak.

Yatırımcıların faydalanması için uygun yatırım yerlerini içeren yatırım yeri envanteri oluşturulacak.

Maden arama faaliyetleri mevzuatta “kamu yararına faaliyet” olarak tanımlanacak ve madenlerin arama ve işletilmesinin türlerine, niteliklerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine göre detaylı olarak ele alındığı yatırım güvencesini artıracak yeni bir temel düzenleme hazırlanacak.