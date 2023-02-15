FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

15.02.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartında ödeme açısından kolaylık sağlayan temassız ödeme artık yapılamıyor. Temassız ödeme sırasında şifre istenmesiyle kart sahipleri, durumun nedenini araştırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? İşte detaylar...

Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

Temassız ödeme yöntemi, alışverişte pratik ve kolaylık sağlıyordu. Ancak artık temassız ödeme sırasında da şifre girmek zorunlu hale geldi. Tüketiciler bu durumun nedenini merak ederken BDDK, şifrenin zorunlu hale geldiğini duyurdu. Peki Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? İşte BDDK'nın açıklaması...

Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

KREDİ KARTINDA TEMASSIZ ÖDEMEDE NEDEN ŞİFRE İSTİYOR?

Temassız ödeme işlemlerinde yalnızca ilk ödemelerde şifre girmek gerekecek.

Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

Sonrasında, normal süreç devam edecek.

Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

BDDK konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

İşte o açıklama:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte depremin 10 ildeki bilançosu: 50.576 bina!İşte depremin 10 ildeki bilançosu: 50.576 bina!
Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!Benzin ve motorin zammına ikinci kez fren!
'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı'Ekonomik olarak daha avantajlı' O sistemi anlattılar: Yaygınlaştırılmalı
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı temassız ödeme limiti

En Çok Okunan Haberler

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Kaskodaki ‘deprem teminatı’ detayı!

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

Borsa İstanbul'dan 'altın' kararı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

İstanbul'da da görüldü düşündükleri tek bir şey var...

İstanbul'da da görüldü düşündükleri tek bir şey var...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.