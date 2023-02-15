Kredi kartında temassız ödeme özelliği kalktı mı? Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? BDDK şifre zorunluluğu getirdi

Temassız ödeme yöntemi, alışverişte pratik ve kolaylık sağlıyordu. Ancak artık temassız ödeme sırasında da şifre girmek zorunlu hale geldi. Tüketiciler bu durumun nedenini merak ederken BDDK, şifrenin zorunlu hale geldiğini duyurdu. Peki Kredi kartında temassız ödemede neden şifre istiyor? İşte BDDK'nın açıklaması...

KREDİ KARTINDA TEMASSIZ ÖDEMEDE NEDEN ŞİFRE İSTİYOR?

Temassız ödeme işlemlerinde yalnızca ilk ödemelerde şifre girmek gerekecek.

Sonrasında, normal süreç devam edecek.

BDDK konuya ilişkin açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."



