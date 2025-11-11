Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartı limitleri ve harcamalarda artış yaşanırken bu durum dolandırıcıları da harekete geçirdi. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili her geçen gün bir yeni olay yaşanırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe aldığı aktarıldı.

KREDİ KARTINDAN NAKİT İŞLEMLERE ZAMAN KISITLAMASI

Kullanıma açık olan ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemi uyguluyor. Bu esnada banka hesabının gerçek sahipleri ise kendilerine gelen güvenlik mesajlarını veya banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde de banka hırsızlığını önlemek adına geç kalınmış olabiliyor. Bu sebeple BDDK'nın, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek için kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdiği belirtildi.

TELEFONUNDA OLMAYAN SAATİ BEKLEYECEK

Saat 22.00 ve 06.00 arasında yapılacak nakit avans işlemlerine söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylama zorunluluğu getirildiği aktarıldı. Ancak bu işlemin de sadece NFC özelliği bulunan telefonlarla gerçekleştirilebileceği kaydedildi. Sözcü'de yer alan habere göre; telefonunda bu özellikle olmayan veya çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcıların da nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyeceği belirtildi.