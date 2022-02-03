Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan faiz destekli kredilerin kullandırılma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin TL'den 160 bin TL'ye, konut yapım ve işyeri yapım kredileri için 200 bin TL'den 400 bin TL'ye yükseltildi.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarının 1 milyon TL olan limiti 2 milyon TL'ye çıkarıldı.

Bankalarda kentsel dönüşüm yapım kredisi oranı 10 yılda yüzde 1.29 olarak uygulanırken, bakanlığın faiz desteği ile bu oran enerji verimli konutta yüzde 0.88’e, standart konutta yüzde 0.96’ya iniyor. 400 bin liralık kredide aylık 6 bin 571 lira ödeyecek vatandaşın taksiti 5 bin 410 liraya düşüyor. Vatandaşın avantajı 139 bin 276 lira oluyor.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

Faiz destekli kredi için 18 banka ile anlaşma bulunuyor. Bu bankalar şöyle: Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, QNB Finansbank, DenizBank, Garanti BBVA, HalkBank, ING Bank, Kuveyttürk, TEB, Emlak Katılım, Türkiye Finans, Türkiye Iş Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

“PİYASA KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENDİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, piyasa koşullarını değerlendirerek yeni rakamları belirlediklerini, yapılan düzenleme ile dönüşüm sürecinin hız kazanacağını söyledi. Bakan Kurum, “Hem dönüşüm hem de güçlendirme çalışmalarında vatandaşa verilen faiz destekli kredi limitlerini 2 katına çıkardık. Riskli yapıda yaşayan ve evini dönüştürmek isteyen her yurttaşımızın, her aşamada yanındayız” dedi.

Kentsel dönüşüm kredisi kapsamında bugüne kadar 170 milyon lira kaynak sağlanırken, kullanılan kredi miktarı ise 1 milyar 340 milyon lira oldu.



