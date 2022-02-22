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Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

22.02.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ekonomi modeli ile birlikte devreye alınması beklenen 60 milyar TL’lik destek paketi ile ilgili merak edilen her şey belli oldu. 2 yıl geri ödemesiz krediyi kimler kullanabilecek? Yeni sağlanan destek kredisinin şartları neler olacak? İşte yatırımda iki yıl geri ödemesiz olarak kullanılacak olan krediye ilişkin son dakika gelen tüm detaylar…

Kredi müjdesinin detayları belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, 8 yıl vadeli…

Son dakika haberi… Yeni ekonomi modeli kapsamında ihracat, üretim ve yatırım yapan firmalara Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle (Hazine destekli) 60 milyar liralık destek sağlanacağı açıklanmıştı.

Paketin bu hafta devreye alınması bekleniyor. İş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirilecek olan destek, 3 başlık altında verilecek. ‘Yatırımcı’ ve ‘ihracatçıya’ 25’er milyar lira ayrılırken, ‘işletme harcamaları’ için belirlenen tutar ise 10 milyar lirayı buluyor.

AMACI DIŞINDA KULLANILAMAYACAK

Posta gazetesinin haberine göre; Pandemide iki yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarı amacı dışında tüketime harcanmıştı. Yeni pakette buna izin verilmeyecek. Refinansman amacıyla kullanım yasaklandı. Yeni paket için faturaları belgelendirme ve sözleşme zorunluluğu getirildi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullandırım şartı var. Nakit kullanım oranı yüzde 10 ile sınırlı. Süreç sıkı takip edilecek. Amaç dışı kullanım veya gerçek dışı beyanda yasal yaptırımlar uygulanacak.

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YATIRIMDA 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ

- YATIRIM DESTEK PAKETİ:

2 yılı geri ödemesiz, 8 yıl vadeli olarak orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten firmalara 1.25 kat kefalet limitiyle verilecek. Yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 ay ödemesiz dönem, 30 ay vade sunulacak. Kâr payı oranı 0-24 ay için sabit (TL referans+yüzde 1), 24 ay üzeri için sabit (TL referans+yüzde 2). Faiz oranı 0-24 ay değişken (TL referans+ yüzde 1), 24 ay üzeri değişken (TL referans+yüzde 2). Her bir küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) için en çok 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak.

- İHRACAT DESTEK PAKETİ:

6 ay geri ödemesiz ve 18 ay vadeli olacak. Kâr payı sabit (TL referans+yüzde 1) olarak uygulanacak. Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 1) olacak. Halen ihracat yapan ve ihracat yapma potansiyeli bulunan KOBİ yararlanacak.

- İŞLETME HARCAMALARI DESTEK PAKETİ:

6 ay geri ödemesiz olacak ve 24 ay vade sağlanacak. Kâr payı sabit (TL referans+yüzde 1) olarak uygulanacak. Faiz oranı değişken (TL referans+yüzde 2) olacak. 1 yıl boyunca kullandırılacak.

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