Kredi sicili kötü olan vatandaşlara müjde! Yeni düzenlemeye dair detaylar...

Kredi sicili iyi olan vatandaşlar bankalardan kolaylıkla kredi çekebiliyor. Ayrıca bankaların kampanyalarından ve düşük faiz fırsatlarından da yararlanabiliyor. Fakat kredi sicili kötü olan vatandaşlar için aynı durum söz konusu değil. Çoğu vatandaş salgın dönemiyle birlikte istemeden de olsa kredi puanını düşürdü. Bankaların kara listesine girdi. Bu vatandaşların bankalardan kolayca kredi çekebilmeleri ve ihtiyaçları karşılayabilmeleri için kanun teklifi meclise sunuldu.

KREDİ SİCİL AFFI NEDİR?

Kredi sicil uygulamasıyla bankalar, vatandaşların borçlarını düzenli ödeyip ödemediğine dair veriler elde eder. Kredi sicili bozuk olan vatandaşlara bankalar tarafından kredi verilmez. Kredi sicili en riskli ya da riskli gruplarda yer almayan vatandaşlara ise kolayca kredi verilebilir.

Kredi sicil affı da mağduriyetlere yer vermemek için uygulanması düşünülen bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifiyle birlikte kredi sicili düzgün olmayan vatandaşlar kolayca kredi çekebilme imkanına sahip olabilecek. Kredi sicili ilk günkü gibi temiz olacak. Bu sayede bankaların kara listesinden çıkmış olacak. Özellikle salgın döneminde sicilleri kötüye giden birçok vatandaş için kredi sicil affı çok önemli bir konu.