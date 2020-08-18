Kredi sicili kötü olan vatandaşlara müjde! Yeni düzenlemeye dair detaylar...

Kredi sicili iyi olan vatandaşlar bankalardan kolaylıkla kredi çekebiliyor. Ayrıca bankaların kampanyalarından ve düşük faiz fırsatlarından da yararlanabiliyor. Fakat kredi sicili kötü olan vatandaşlar için aynı durum söz konusu değil. Çoğu vatandaş salgın dönemiyle birlikte istemeden de olsa kredi puanını düşürdü. Bankaların kara listesine girdi. Bu vatandaşların bankalardan kolayca kredi çekebilmeleri ve ihtiyaçları karşılayabilmeleri için kanun teklifi meclise sunuldu.
KREDİ SİCİL AFFI NEDİR?
Kredi sicil uygulamasıyla bankalar, vatandaşların borçlarını düzenli ödeyip ödemediğine dair veriler elde eder. Kredi sicili bozuk olan vatandaşlara bankalar tarafından kredi verilmez. Kredi sicili en riskli ya da riskli gruplarda yer almayan vatandaşlara ise kolayca kredi verilebilir.
Kredi sicil affı da mağduriyetlere yer vermemek için uygulanması düşünülen bir kanun teklifidir. Bu kanun teklifiyle birlikte kredi sicili düzgün olmayan vatandaşlar kolayca kredi çekebilme imkanına sahip olabilecek. Kredi sicili ilk günkü gibi temiz olacak. Bu sayede bankaların kara listesinden çıkmış olacak. Özellikle salgın döneminde sicilleri kötüye giden birçok vatandaş için kredi sicil affı çok önemli bir konu.
KREDİ SİCİL AFFI UYGULANACAK MI?
Esnaflarda, çalışanlarda ve işletmecilerde büyük bir merak uyandıran bu af uygulanacak mı? İşte detaylar...
Kredi sicili affı adı altındaki kanun teklifi henüz meclisten geçip Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
Kredi sicil affı henüz TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda kanun teklifi sonucunun kamuoyuna paylaşılması bekleniyor.
Geçtiğimiz günlerde üç kamu bankası bir düzenlemede bulunmuştu. Temel ihtiyaç destek kredisi adı altında vatandaşa uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmuştu. Bu krediden de kredi sicili bozuk olan vatandaşların da yararlanabileceği belirtilmişti.
KREDİ SİCİL AFFI ŞARTLARI NELERDİR?
Kredi sicil affı kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için şartlarının ne olacağı bilinmiyor. Öte yandan bazı haber servislerinin şartların ne olacağı fikrinde öngörüleri mevcut. İşte öngörüler:
Kredi sicil affından yararlanmak isteyen vatandaşın, tüm borcunu ödemesi gerekiyor.
Kredi ya da kredi kartı borçlarını tamamen kapatması gerekiyor.
Tekrar vurgulamak gerekir ki, bu şartlar resmi değildir. Şartların ne olacağını ileride ki günlerde Resmi Gazete'de görülmesi bekleniyor.
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