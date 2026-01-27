FİNANS

Kredi vaadi Kütahyalı gencin hayatını kararttı! 1 sene cezaevinde yattı: 'Sakın bu tuzağa düşmeyin'

Kütahya'da bir seramik fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu'nun karşısına çıkan kredi reklamı hayatını kararttı. Kimlik bilgileri kullanılarak açılan hesabı üzerinden adı dolandırıcılık olaylarına karışan Çınaroğlu hakkında açılan çok sayıda dava ile mücadele ediyor. 1 yıl tutuklu kalan genç herkesi uyardı.

Kütahya'da bir seramik fabrikasında çalışan ve maddi sıkıntılar yaşayan 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu bir sabah uyandı ve hayatı tamamen değişti. Çınaroğlu'un karşısına çıkan kredi reklamına tıkayınca hayatı altüst oldu.

Kendilerini banka ve finans kuruluşu çalışanı olarak tanıtan kişiler, genç adama 55 bin TL kredi vereceklerini söyleyerek tüm istediklerini yaptırdı. Kredinin çekilebilmesi için bir ödeme kuruluşu üzerinden hesap açılması istendi ve Çınaroğlu'ndan kimlik bilgileri istendi.

BİR YIL CEZAEVİNDE KALDI

Paylaşılan bilgiler sonrası Çınaroğlu adına açılan hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Yaşananlardan habersiz olduğunu belirten Çınaroğlu, bir sabah kendisini sanık olarak mahkeme karşısında bulduğunu söyledi. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çınaroğlu, bir yıl tutuklu kaldı.

"IBAN'IM YÜZÜNDEN SUÇLU DURUMDAYIM"

Olayın 22 Kasım 2024'te yaşandığını söyleyen Uğur Çınaroğlu, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle ödeme kuruluşunda hesap açtığını belirtti.

Çınaroğlu, "Hesabı kendi numara ve mailleri üzerine açtıkları için hesaba hiç ulaşamadım. Süreç uzayınca hesabım dolandırıcılıkta kullanıldı. Ben hesabımı vermek istemedim. Ancak kimlik bilgilerimle hesap açılmış. Dolandırıcılığı onlar yaptı ama IBAN benim olduğu için suçlu duruma düştüm. IBAN'ım yüzünden hakkımda 10 dosya açıldı. Bir yıl tutuklu kaldım, hayatım altüst oldu. Kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyorum. Kimsenin IBAN mağduru olmasını istemiyorum. Sosyal medya üzerinden linklere tıklamayın, para ve kredi vaatlerine inanmayın" dedi.

GENÇLER İÇİN ÇAĞRI

Birçok gencin benzer yöntemlerle mağdur edildiğini vurgulayan Çınaroğlu, yetkililere çağrıda bulunarak, "Biz genciz ve çok sayıda genç bu şekilde mağdur oluyor. Ödeme kuruluşları üzerinden açılan hesaplar dolandırıcılıkta kullanılıyor" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

