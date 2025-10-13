Kredi ve kart borcu olan vatandaşlar bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor! Maaşınızın yüzde 60’ına haciz koyulabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile artık maaşlara konulabilen haciz sınırı yükselebilir. Bilindiği gibi uzun yıllardır borç ve alacaklılar için maaşın yüzde 25'inden kesinti yapılmasına izin veriliyordu. Bu oran yeni kanunla birlikte yüzde 60'a çıkabilir!

AZ MAAŞ ALANDAN AZ ÇOK MAAŞ ALANDAN ÇOK!

Taslak çalışması tamamlanan yeni sistemde maaşlara haciz koymanın alt sınırı yüzde 10'a düşerken tavan sınır da yükseltildi. Bu süreç gelirlere göre değişiklik gösterecek. Az maaş alandan az çok maaş alandan çok kesinti yapılacak.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre taslak metin yasalaşırsa gelire göre haciz uygulanacak. Örneğin 154 bin 728 TL maaş alan bir kişinin aldığı ücretin 77 bin 364 TL'sine haciz koyulabilecek.

GELİRİNİ EKSİK BİLDİRENLERE AĞIR YAPTIRIM

Buna göre geliri net asgari ücret kadar olanlar için gelirinin onda 1’i, geliri net asgari ücretin iki katına kadar olanlar için gelirinin onda 2’si, geliri net asgari ücretin üç katına kadar olanlar için gelirinin onda 3’ü, geliri net asgari ücretin beş katına kadar olanlar için gelirinin onda 4’ü, geliri net asgari ücretin yedi katına kadar olanlar için gelirinin onda 5’i, geliri net asgari ücretin 9 katına olanlar için onda 6’sı haczedilecek. Gelir arttıkça kademeli artacak olan haciz oranının alacak tahsilatlarını hızlandırması bekleniyor. Gelirini eksik bildirenlere de daha ağır cezai yaptırımların uygulanması gündemde.