FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi ve kart borcu olan vatandaşlar bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor! Maaşınızın yüzde 60’ına haciz koyulabilir

Kredi kartı borçları, ödenmemiş krediler ve daha birçok sıkıntı! Daha önce bu borçlar için resmi kesinti maaşla çalışıyorsanız yüzde 25 ile sınırlı kalıyordu. Ne kadar borcunuz olursa olsun maaşınızın yüzde 25’i ipotek altına alınıyordu. Yeni kanun çalışmasıyla bu sınır yükseliyor!

Kredi ve kart borcu olan vatandaşlar bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor! Maaşınızın yüzde 60’ına haciz koyulabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile artık maaşlara konulabilen haciz sınırı yükselebilir. Bilindiği gibi uzun yıllardır borç ve alacaklılar için maaşın yüzde 25'inden kesinti yapılmasına izin veriliyordu. Bu oran yeni kanunla birlikte yüzde 60'a çıkabilir!

AZ MAAŞ ALANDAN AZ ÇOK MAAŞ ALANDAN ÇOK!

Taslak çalışması tamamlanan yeni sistemde maaşlara haciz koymanın alt sınırı yüzde 10'a düşerken tavan sınır da yükseltildi. Bu süreç gelirlere göre değişiklik gösterecek. Az maaş alandan az çok maaş alandan çok kesinti yapılacak.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre taslak metin yasalaşırsa gelire göre haciz uygulanacak. Örneğin 154 bin 728 TL maaş alan bir kişinin aldığı ücretin 77 bin 364 TL'sine haciz koyulabilecek.

Kredi ve kart borcu olan vatandaşlar bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor! Maaşınızın yüzde 60’ına haciz koyulabilir 1

GELİRİNİ EKSİK BİLDİRENLERE AĞIR YAPTIRIM

Buna göre geliri net asgari ücret kadar olanlar için gelirinin onda 1’i, geliri net asgari ücretin iki katına kadar olanlar için gelirinin onda 2’si, geliri net asgari ücretin üç katına kadar olanlar için gelirinin onda 3’ü, geliri net asgari ücretin beş katına kadar olanlar için gelirinin onda 4’ü, geliri net asgari ücretin yedi katına kadar olanlar için gelirinin onda 5’i, geliri net asgari ücretin 9 katına olanlar için onda 6’sı haczedilecek. Gelir arttıkça kademeli artacak olan haciz oranının alacak tahsilatlarını hızlandırması bekleniyor. Gelirini eksik bildirenlere de daha ağır cezai yaptırımların uygulanması gündemde.

Kredi ve kart borcu olan vatandaşlar bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor! Maaşınızın yüzde 60’ına haciz koyulabilir 2

İlginizi Çekebilir

Son dakika! İsrail, rehinelerin bırakılacağı saati duyurdu

Son dakika! İsrail, rehinelerin bırakılacağı saati duyurdu

 Basit atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca dayanamadı

Basit atasözünü bilemedi! Oktay Kaynarca dayanamadı

 Küresel piyasaları sarsmıştı! Trump'tan yeni açıklama

Küresel piyasaları sarsmıştı! Trump'tan yeni açıklama

 Kadro dışıların sebebi için çarpıcı iddia! Samsunspor maçı sonrası olay

Kadro dışıların sebebi için çarpıcı iddia! Samsunspor maçı sonrası olay
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Çok katı bir tutum' Hesap değişti 'Son veriyle...' Memur ve emeklisi maaş zammı için rakam! Ankara'dan seyyanen zam kulisi'Çok katı bir tutum' Hesap değişti 'Son veriyle...' Memur ve emeklisi maaş zammı için rakam! Ankara'dan seyyanen zam kulisi
Küresel piyasaları sarsmıştı! Trump'tan yeni açıklamaKüresel piyasaları sarsmıştı! Trump'tan yeni açıklama

Anahtar Kelimeler:
iflas borç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.