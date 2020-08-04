Kredi ve kart borcu olanlara müjde! Bankalar kolaylık sağlamaya başladı...

Dünya çapında pek çok sektörü ve çalışanı doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyerek zor durumda bırakan pandemiye dair sağlık alanında olduğu kadar finans alanında da önlemler alınıyor. Üretim oranı düşen firmalar nedeniyle işsiz kalan ya da geliri azalan çalışanlar ve daha birçok kişi, özellikle bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu yüzden onlarca banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği kararlar doğrultusunda müşterileri için kredi ve kredi kartı borçlarında yeniden yapılandırma, erteleme ya da limit artışı gibi kolaylıklar sağladı. Siz de yeni yapılan kredi ve kredi kartı borcu düzenlemelerine göz atarak dilerseniz bu yeniliklerden faydalanabilirsiniz.

KREDİ TAKİBİNDE SALGIN NEDENİYLE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Normal koşullarda 90 gün boyunca ödeme yapılmayan veya eksik ödenen krediler, yasal işlem için takip altına alınarak ilgili borç için hukuki süreç başlatılıyordu. Ancak Covid-19 nedeniyle BDDK bu sürenin 180 güne kadar uzatılabileceğini duyurdu. Böylece yeni düzenlemeyle birlikte kredi ödemesi olanlar, borçlarını toplamda 3 ay değil; 6 ay ödemedikleri takdirde yasal takibe alınacaklar. Ayrıca ilgili düzenleme konut, taşıt, ihtiyaç ve ticari olmak üzere tüm kredi türlerini kapsamakla beraber 2020 sonuna kadar geçerli olacak.