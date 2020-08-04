Kredi ve kart borcu olanlara müjde! Bankalar kolaylık sağlamaya başladı...

Dünya çapında pek çok sektörü ve çalışanı doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyerek zor durumda bırakan pandemiye dair sağlık alanında olduğu kadar finans alanında da önlemler alınıyor. Üretim oranı düşen firmalar nedeniyle işsiz kalan ya da geliri azalan çalışanlar ve daha birçok kişi, özellikle bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bu yüzden onlarca banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verdiği kararlar doğrultusunda müşterileri için kredi ve kredi kartı borçlarında yeniden yapılandırma, erteleme ya da limit artışı gibi kolaylıklar sağladı. Siz de yeni yapılan kredi ve kredi kartı borcu düzenlemelerine göz atarak dilerseniz bu yeniliklerden faydalanabilirsiniz.
KREDİ TAKİBİNDE SALGIN NEDENİYLE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ
Normal koşullarda 90 gün boyunca ödeme yapılmayan veya eksik ödenen krediler, yasal işlem için takip altına alınarak ilgili borç için hukuki süreç başlatılıyordu. Ancak Covid-19 nedeniyle BDDK bu sürenin 180 güne kadar uzatılabileceğini duyurdu. Böylece yeni düzenlemeyle birlikte kredi ödemesi olanlar, borçlarını toplamda 3 ay değil; 6 ay ödemedikleri takdirde yasal takibe alınacaklar. Ayrıca ilgili düzenleme konut, taşıt, ihtiyaç ve ticari olmak üzere tüm kredi türlerini kapsamakla beraber 2020 sonuna kadar geçerli olacak.
KREDİ KARTLARI İÇİN DE KORONA SÜRECİNE ÖZEL DÜZENLEME
Tıpkı kredi türlerinde olduğu gibi kredi kartı borçlarında da salgın nedeniyle düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre kredi kartı için gelir beyan edemeyenlere tanınan maksimum limit 1300 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi. Diğer yandan 3 ay üst üste borcu ödenmeyen veya asgari tutarın altında ödenen kredi kartlarının nakit işleme kapatılmasına da muafiyet getirildi. Böylece 2020 sonuna kadar gelir beyan edemeyen müşterilerin harcama limiti artarken kredi kartı borcunu ödemekte zorlananların da hakları kısıtlanmamış oluyor.
PANDEMİDEN BAĞIMSIZ SUNULAN BORÇ YAPILANDIRMA İMKANLARI
BDDK kararlarıyla birlikte müşteri talep ettiği takdirde kredi ödemelerinin 3 ay ertelenebilmesi, sadece Covid-19 sürecinde sunulan bir kolaylıkmış gibi algılansa da bu durum tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Salgından bağımsız birçok banka, müşterileri için kredi türü fark etmeksizin zaten 3 ay borç erteleme imkanı sunuyordu. Ancak şu an pandemiyle beraber bu erteleme süresine 3 ay daha eklenebiliyor. Haliyle borçlular, talep ettikleri takdirde 6 aya kadar borç erteleme işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Bunun dışında bankalar, ödenemeyen kredi kartı borçlarıyla ilgili müşterilerine taksitli yapılandırma imkanı gibi farklı imkanlar da tanıyabiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum