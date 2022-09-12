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Kredi ve kredi kartı kullananlar dikkat! Yasal takip sayısı 7 ayda 1 milyona yaklaştı

12.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Ocak-Temmuz döneminde 966 bin kişi oldu. Geçen yılın aynı döneminde 741 bin kişi yasal takibe intikal etmişti.

Kredi ve kredi kartı kullananlar dikkat! Yasal takip sayısı 7 ayda 1 milyona yaklaştı

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 538 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 659 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Temmuz 2022 döneminde 966 bin kişi oldu.

Temmuz 2022 İtibariyle Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Bakiyesi:

Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2022 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 48 artış ile 31,8 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacakların bireysel kredilere oranı 0,1 puan artış ile yüzde 2,5 oldu. "

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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