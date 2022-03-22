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Kredi, Ziraat Bankası’ndan olacak! 1 yıl geri ödeme yok! Çiftçiye elektrik desteğinde detaylar netleşti…

22.03.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftçiye elektrik desteğinde herkesin merak ettiği detaylar netleşti. Geçen hafta duyurulan desteği ‘çiftçiler nasıl alacak?’ sorusu yanıt buldu. Ziraat Bankası üzerinden verilecek kredilerin bir yıl geri ödemesiz ve 8 yıl vadeli olarak kullandırılacağı öğrenildi. Kredi kullanmak istemeyen çiftçilere ise yüzde 50’ye kadar hibe desteği verilecek. İşte çiftçiye elektrik desteği ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Kredi, Ziraat Bankası’ndan olacak! 1 yıl geri ödeme yok! Çiftçiye elektrik desteğinde detaylar netleşti…

Çiftçiye elektrik desteği ile ilgili merakla beklenen detaylar netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta çiftçilere müjdesini verdiği destek paketine göre krediler ya da hibe ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Tarımsal sulamada kullanılması amacıyla kurulacak Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) için çiftçilere, Ziraat Bankası üzerinden verilecek krediler bir yıl göre ödemesiz ve 8 yıl vadeli olarak kullandırılacak. Kredi kullanmak istemeyen çiftçilere ise yüzde 50’ye kadar hibe desteği sağlanacak. İşte çiftçilerin merakla beklediği elektrik desteği ile ilgili haberin detayları…

YATIRIMIN YARISI HAZİNEDEN

Yenişafak'ın haberine göre; örnek vermek gerekirse 300 dekarlık bir alanın sulanması için gerekli olan 250 kilowatlık bir GES kurulumu için harcanacak 2,5 milyon TL’lik tutarın yüzde 50’sini hazine karşılayacak. 4-5 yılda kendisini amorti etmesi öngörülen yatırımla tarımsal üretimin artırılması için harcanacak enerji doğal kaynaklardan elde edilmiş olacak.

ÇİFTÇİ ÜRETTİĞİ ELEKTRİĞİN FAZLASINI SATABİLECEK

Yeni düzenlemelerle, tarımsal sulama amacıyla tarım arazisinin %1’ine kadar GES kurulabilecek. Ayrıca güneş enerjisi santralleriyle tarımsal sulama amaçlı lisanssız üretim yapan bireylere (çiftçiler) de ihtiyaç fazlası elektriği satış imkânı getiriliyor. Bu imkânlardan çiftçilerin yanısıra sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri de yararlanacak.

Enerji maliyetleri ve çeşitli nedenlerle ekimi yapılamayan araziler, alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla yeniden ekim biçilecek. Tarımsal sulamada alternatif enerji kaynaklarının devreye alınmasıyla, enerji ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

İLK SIRADA ŞANLIURFA VAR

Toplamda 1000 MW gücünde GES tesisinin Şanlıurfa’da kurulumu hedeflenmektedir. Bu güçte bir tesisin kurulumuyla Şanlıurfa’nın sulamada kullandığı elektriğin yüzde 48’i güneş enerjisi ile sağlanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Bankası
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